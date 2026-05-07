Surse: PSD ia în calcul un Guvern minoritar cu UDMR şi Minorităţi. Grindeanu ar putea ajunge azi la Cotroceni

Nicuşor Dan ar putea discuta, astăzi, la Cotroceni cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit surselor Observator. Şeful statului a discutat deja cu Dominic Fritz şi cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Sorin Grindeanu participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura "STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de saracire a populatiei si de vanzare frauduloasa a averii statului", depusa de grupurile parlamentare ale PSD, AUR si PACE - Intai Romania, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026. - Hepta

Continuă consultările la Cotroceni, după ce marţi a fost demis Guvernul Bolojan prin adoptarea moţiunii de cenzură PSD-AUR. Se pare că preşedintele Nicuşor Dan îi invită separat la Cotroceni pe liderii partidelor pro-europene pentru discuţii informale. Șeful statului vrea mai întâi să fie discuții, să se arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria, și ulterior să aibă loc consultări oficiale cu toate partidele.

Potrivit surselor Observator, liderul USR, Dominic Fritz, a fost la discuții miercuri dimineaţă. Acesta i-ar fi spus lui Nicușor Dan că USR îl susține pe Bolojan și e gata să se retragă în opoziție dacă PNL va face acest pas. Astăzi, cosultările ar putea continua cu liderul PSD. Surse Observator spun că şeful statului nu a spus nimic pe durata întâlnirii, ci doar a ascultat poziţia exprimată de liderul de partid.

Liderii formaţiunilor politice au mai fost la Cotroceni pe 22 aprilie, înainte de depunerea moţiunii de cenzură.

Surse: PSD exclude susţinerea unui Guvern minoritar din Opoziţie

PSD exclude susţinerea unui Guvern minoritar din Opoziţie, au declarat surse politice pentru Observator, dar este luată în calcul varianta unui guvern format din PSD UDMR Minorităţi, susținut în Parlament de PNL şi USR.

În acelaşi timp, surse politice spun că social-democraţii se aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să rezolve întreaga ecuaţie a crizei politice. PSD ar vrea ca preşedintele să pună presiune în negocierile informale de la Palatul Cotroceni, astfel încat liberalii şi cei din USR să renunţe la susţinerea lui Ilie Bolojan.

