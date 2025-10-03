Bolojan anunţă consultări pentru creşterea exporturilor: Sunt sectoare cu potenţial, care trebuie susţinute

Premierul Ilie Bolojan a declarat că trebuie susţinute sectoarele economice cu potenţial de creştere, ca de exemplu procesarea produselor agricole şi industria agroalimentară românească. Acesta a argumentat că România importă multe produse care sunt azi pe piaţă iar producătorii români trebuie sprijiniţi să îşi exporte produsele, scrie News.ro.

"O direcţie importantă pe care trebuie să o urmărim este să susţinem sectoarele economice cu potenţial de creştere. Avem mai multe sectoare unde avem un mare potenţial, unde nu am pus lucrurile în valoare aşa cum ar fi trebuit. Mă gândesc la procesarea produselor agricole şi la susţinerea industriei agroalimentare româneşti. Importăm o bună parte din produsele care astăzi sunt pe piaţa românească, în foarte multe sectoare de activitate, unde avem capacitatea ca în plan intern, dacă ducem politici de susţinere a acestei industrii, să creştem capacitatea mult în anii următori", a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

Mai multă susţinere pentru producătorii care vor să-şi exporte produsele

El a adăugat că trebuie susţinuţi producătorii de top în a-şi exporta produsele.

Articolul continuă după reclamă

"Un domeniu important este să ne susţinem campionii acestei zone pentru a-şi exporta produsele. Iar din întâlnirile pe care le-am avut cu marile reţele comerciale, am convenit că, aşa cum dânşii aduc în România produse de bună calitate, produse în alte ţări, pot să facă acest lucru şi cu produsele noastre, dacă sunt competitive, în ţările vecine. Şi săptămâna viitoare voi avea două întâlniri cu cele mai importante companii din acest sector, în aşa fel încât să stabilim politici cât se poate de clare, să vedem cu ce îi putem susţine pentru a-şi creşte producţia, pentru a-şi diversifica producţia, în aşa fel încât, pe de o parte, să avem mai multă producţie internă, dar şi să ne exportăm această producţie, deci să ne susţinem exporturile", a transmis premierul.

Ilie Bolojan consideră că sunt importante "investiţiile în capacităţile de stocare, în depozite, în susţinerea standardizării producţiei agricole din fermele mici în aşa fel încât această producţie să ajungă să fie vândută în marele reţele de magazine, dar ceea ce s-a făcut până acum, din păcate, nu a dat rezultate".

România trebuie să identifice companiile mari care şi-ar putea reloca producţia în ţară

Ilie Bolojan a afirmat că România trebuie să identifice companiile mari care au interes să vină în ţara noastră, pentru a-şi reloca aici producţia.

"Gândiţi-vă că, pe componenta de medicamente, peste 90% din ceea ce este pe piaţa noastră este importat. În anumite zone care par nesemnificative, hrană pentru animale, ciocolată nu avem decât foarte puţini producători în România şi un element important este să identificăm companiile mari care au interes de relocare în România, să-i contactăm direct şi să le oferim sprijin în aşa fel încât să-şi relocheze aceste producţii în ţara noastră. Iar acest lucru îl putem face direct şi prin ambasadele noastre, care trebuie să devină un punct de sprijin economic pentru economia românească, un punct de susţinere pentru exportatorii noştri şi nu doar să rămână la stadiul pe care l-au avut până acum", a precizat premierul Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰