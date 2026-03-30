Bolojan anunță măsuri pentru scăderea prețurilor la pompă. Acciza la motorină, prima vizată de ieftinire

Guvernul pregătește o reducere a accizei la carburanți, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor, cu un prim impact așteptat la motorină, care reprezintă majoritatea consumului din România. Premierul Ilie Bolojan susține că măsura trebuie să fie sustenabilă pentru buget, în timp ce președintele Nicușor Dan estimează că intervenția ar putea duce la o scădere "sensibilă" a prețurilor la pompă.

"Pentru că ajungem într-o zonă sau ne apropiem de o zonă de platou şi deja vedem unde s-au oprit preţurile, pe de o parte ne propunem ca, analizând piaţa, acolo unde este posibil să intervenim. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, sau taxa pe valoare adăugată sau acciza, aici analizând plusurile şi minusurile pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, pentru că, dacă intervii pe TVA, ai o astfel de procedură, noi fiind într-un deficit excesiv şi neputând, deci, opera pe anumite reduceri de taxe, pentru că şi aşa avem probleme, am luat decizia asta, să intervenim pe componenta de acciză", a spus Ilie Bolojan la Digi24.

Guvernul a ales reducerea accizei în locul scăderii TVA

"Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin", a mai spus şeful Executivului.

Premierul a precizat că în primul rând se vor concentra pe motorină, scrie News.ro.

Motorina, prima vizată de reducerea accizei

"În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari şi peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorină. Acţionând în etapă pe această zonă, e un impact la 2 sau 3 dintre cei care folosesc maşinile în România. (..) Dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim şi are un impact asupra unui număr important de cetățeni. Asta înseamnă, ca să mă duc mai departe, că lucrăm la una sau două ipoteze de lucru care vor fi prezentate zilele următoare în aşa fel încât, pe de o parte, să avem impactul maxim în piaţă, dar, pe de altă parte, să ţinem cont si de posibilităţile pe care le avem, pentru că toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plăteşte bugetul de stat", a mai spus premierul.

Reducerea accizei trebuie susținută din bugetul de stat

"Această intervenţie pe care o facem trebuie să fie sustenabilă şi să fie acoperită de resurse de la bugetul de stat", a mai afirmat Ilie Bolojan, el arătând că o sumă de bani din acciza pe care o plătesc astăzi cei care comercializează combustibil va fi redusă.

Potrivit lui Bolojan, Ministerul de Finanţe lucrează în aceste zile la simulările care trebuie făcute, pentru a calcula exact impactul atât asupra preţului, cât şi costul total a acestei reduceri, care trebuie acoperit din buget, pentru ca această măsură să aibă finalitatea, să aibă efect şi pe de-altă parte să poată fi susţinută.

"În zilele următoare vom anunţa exact care va fi această reducere. Banii practic nu vor mai fi încasaţi la bugetul de stat şi trebuie să discutăm foarte deschis, acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva", a mai spus Bolojan.

"Acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva. Îl alocăm, v-am spus, de la bugetul de stat dar în limita suportabilă pe care ne-o putem permite, în condiţiile de deficit pe care le avem. Şi atunci, în mod evident, va trebui să fie o reducere care este sesizată. Dacă nu facem o reducere care are un impact care este vizibil asupra preţului, înseamnă că nu am făcut nimic. Dar, din nou, asta ţine cont şi de durata acestei crize pe care nu o putem estima", a mai spus Ilie Bolojan.

