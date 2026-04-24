Criza politică se adânceşte. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, în această seară, că nu va accepta un Guvern minoritar instalat cu susţinerea AUR. Asta deşi liberalii negociază cu aleşi din partidele suveraniste pentru a susţine un Cabinet minoritar condus de Ilie Bolojan. Şeful Statului a anunţat o nouă rundă de negocieri cu liderii partidelor, săptămâna viitoare, la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan va negocia, din nou, cu liderii politici, săptămâna viitoare, la Palatul Cotroceni. Şeful Statului insistă că va rămâne neutru în războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan. "Conform Constituției eu sunt mediatorul. În momentul de față noi avem un Guvern din care s-au retras niște miniștrii și probabil că la un moment dat acest Guvern se va duce în fața Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Între timp, Ilie Bolojan caută sustinere pentru formula unui Guvern minoritar. Ar fi singura variantă în care ar rămâne la putere fără sprijinul PSD.

Social-democrații pregătesc deja o moțiune de cenzură

"Dacă acest Guvern, atâta cât va rămâne, va face ceea ce trebuie pentru România, s-ar putea să facă mai multe lucruri decât a făcut într-o perioadă mai scurtă decât atunci când a făcut într-o Coaliție largă care nu își anulează acțiunile", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Un Guvern minoritar condus de Ilie Bolojan ar avea nevoie de peste 50 de voturi de la partidele suveraniste. Premierul se bazează acum pe 181 de aleși de la PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Insuficient totuși pentru a rămâne la putere. Așa că liberalii au început deja negocieri individuale cu parlamentarii din Opoziție. E vorba despre senatori și deputați de la AUR, PACE, POT și SOS România - aleși care ar putea să susțină un Cabinet minoritar cu Ilie Bolojan premier. Liderii PNL negociază în secret și cu unii parlamentari PSD, care ar fi nemulțumiți de ruperea Coaliției de guvernare.

"În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un Guvern minoritar cu susținerea AUR, eu nu voi fi de acord cu asta", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. "Eu nu pot să interzic și nu am interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei în băncile parlamentare. Vă dați seama că subiectul voturilor este extrem de important în aceste zile, nu cred că se întâlnesc 2-3 parlamentari să nu discute aceste aspecte", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Social-democrații pregătesc deja o moțiune de cenzură. Iar surse politice spun că aceasta ar putea fi depusă săptămâna viitoare. Chiar și așa, PSD nu poate dărâma Guvernul de unul singur, chiar dacă și-a retras miniștrii de la Palatul Victoria. Un calcul simplu arată că Ilie Bolojan nu poate fi demis nici măcar printr-o alianță PSD - AUR. Cele două partide adună împreună 220 parlamentari. Iar asta înseamnă că mai ar mai avea nevoie de cel puțin 12 aleși pt ca moțiunea de cenzură să fie adoptată. PSD negociază în secret chiar și cu unii dintre liderii PNL - e vorba despre tabăra rivală care ar susține debarcarea lui Ilie Bolojan. Altfel, PSD a anunţat că şi-ar dori să rămână la putere, chiar şi cu un premier tehnocrat. PNL, USR şi UDMR au respins, însă, acest scenariu. Surse politice spun că Nicuşor Dan va propune el însuşi un premier, doar în ultimă instanţă, dacă partidele nu vor ajunge la un consens.

