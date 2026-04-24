Din Cipru, cu pixul pe decret. Nicușor Dan semnează eliberarea din funcție a miniștrilor social-democrați înainte să revină în țară. În locul lor, intră pe repede înainte interimarii. Aceiași oameni, alte pălării, pentru 45 de zile. Moştenirea rămâne, iar lista nu e deloc scurtă: legea salarizării, reforma pensiilor militare, banii europeni și sănătatea. Toate urgente, toate amânate. Pe scurt, pleacă miniștrii, dar problemele rămân în funcție.

Ilie Bolojan își mai adaugă o pălărie grea: preia interimatul la Ministerul Energiei. Dimineaţă a făcut o vizită de lucru la instituţie, unde a stat aproape două ore. Asta după ce, de la pupitrul Guvernului, a declarat război băieţilor deştepţi din sistem.

"Cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină", a declarat premierul Ilie Bolojan.

45 de zile de interimat în care miniștrii sunt nevoiți să alerge cu două valize: un portofoliu propriu și încă unul pe lângă.

"Greaua moştenire o să o spună viitorul ministru. Ştiţi care va fi greaua moştenire a viitorului ministru? Să finalizeze toate aceste proiecte începute în ultimii 4 ani de zile şi să le dea în folosinţă", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătăţii.

"Încă nu sunt ministru intermiar, pentru că nu a fost semnat decretul şi daţi-mi voie cât timp nu am pălăria asta să nu-mi asum o abordare pentru care încă nu am fost investit oficial. Preocuparea majoră este cu a nu pierde banii din PNRR, pentru a debloca proiectele de infrastructură atât feroviară, cât şi rutieră. Pentru a nu pierde banii din SAFE", a spus la rândul său Radu Miruță, ministrul Apărării Naţionale.

La Transporturi, tabla de șah e plină: companii grele precum Metrorex, CFR Marfă sau CNAB, plus eterna problemă TAROM, toate în zona roșie a eficienței. Miza interimatului: să nu se piardă banii europeni și să fie împinse din loc proiecte de autostrăzi care de ani de zile bat pasul pe loc.

La Energie, unde e cel mai mare buget, Bolojan are trei direcţii de reformă - printre care vrea şi sancțiuni pentru companiile considerate responsabile de blocaje în funcționarea pieței energetice. Plus gestionarea crizei carburanţilor.

La Muncă, intrarea lui Dragoș Pîslaru vine cu un dosar sensibil: legea salarizării. Un puzzle complicat, se schimbă modul de calcul al salariului, iar sporurile pot dispărea. La Muncă, vine și scrisoarea de lucru a mandatului lăsat liber de Florin Manole - să nu promoveze reforma pensiilor militare.

"Nu va scădea niciun salariu în sectorul public din România. Niciun venit per total care înseamnă salarii plus sporuri. Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor. Creşterea vârstei de pensionare şi creşterea stagiului minim care nu mai poate fi 15-20, nu se mai poate, trebuie să fie mult mai mare", a declarat Ilie Bolojan.

Sănătatea e în regim de avarie: spitale în construcție, centre de mari arși întârziate, datorii și presiune pe plata gărzilor.

La Agricultură, Tanczos Barna joacă pe subvenții, decontări la motorină și scheme de sprijin care trebuie să ajungă la fermieri.

La Justiție, linia e fină, dar tensiunea rămâne pentru Cătălin Predoiu: mai ales cu numirile procurorilor.

"Fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi trebuie să fie înlocuiţi", a mai spus premierul.

La începutul mandatului de prim-ministru, Ilie Bolojan a pus pe masă mai multe reforme, însă singura care a fost finalizată şi tranşată inclusiv la curtea constituţională a fost reforma pensiilor magistraţilor.

