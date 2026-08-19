Bolojan, despre "amendamentul Fritz": A vota un jalon PNRR nu înseamnă să-l foloseşti ca o ghioagă politică

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre relaţia cu USR, că a construit respect între PNL şi USR şi a întărit relaţiile de încredere între partide, dat fiind faptul că nu au avut nişte divergenţe majore în guvern. Despre amendamentul Fritz, Bolojan a precizat că a vota un jalon PNRR nu înseamnă să-l foloseşti ca o ghioagă politică şi, dacă mai luăm o condamnare la CEDO, nu va fi bine nici pentru imaginea României.

"În această perioadă am lucrat cu USR, cu UDMR şi cred că am construit respect între PNL şi USR (..) şi am întărit relaţiile de încredere între partide, pentru că nu am avut nişte divergenţe majore, deşi nu vedem toate lucrurile în aceeaşi direcţie, dar ne-am respectat între noi, am respectat programul de guvernare şi fiecare acolo unde a fost a încercat să împingă lucruri", a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, la B1, despre relaţia cu USR.

Bolojan: Nu poţi să faci legi pentru persoane gândit că vei construi încredere

Despre informaţii că e pregătit un candidat al PNL-ului la Timişoara să-l contracandideze pe cel al USR-ului, Bolojan a răspuns: "Nu ştiu cine colportează aceste lucruri. În primul rând că domnul Dominic Fritz este primarul Timişoarei, deci e bine să nu anticipăm vizavi de ce s-ar întâmpla. În mod evident, cele două amendamente care au fost votate împreună de PSD şi de AUR în Parlament, unul a avut o ţintă colaterală şi celălalt l-a avut ca ţintă pe Dominic Fritz, pentru că n-au apărut astfel de amendamente până acum. Nu s-a discutat deloc de aceste lucruri. Or, respectăm deciziile Curţii Constituţionale, pentru că n-avem altă posibilitate, dar totuşi putem să comentăm efectele şi principiile care sunt foarte importante", a menţionat Ilie Bolojan, el precizând că legea are efecte doar pentru viitor, conform Constituţiei, iar Curtea a interpretat că modificarea jocului după ce jocul s-a încheiat ar fi constituţională.

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"Aceasta este de natură să încalce o practică pe care care a avut-o, atât în ceea ce priveşte decizia de neretroactivitate, dar şi decizia de a nu se întrerupe mandatul. (..) Astea sunt în mod evident acţiuni care au fost o linie de atac care ţine de persoane, care trebuie respinsă, pentru că nu poţi să faci legi pentru persoane, nu poţi să încalci principiile, gândind că vei construi încredere şi seriozitate. Şi ceea ce s-a întâmplat nu poate decât să ne aducă posibile costuri pentru ţară. Gândiţi-vă dacă mai luăm o condamnare la CEDO, asta nu va fi bine nici pentru imaginea României iar a vota un jalon PNRR nu înseamnă în legea ANI să vii şi să-l foloseşti ca o ghioagă politică", a mai declarat Bolojan.

Bolojan spune că nu se pune problema unei candidaturi PNL la Timişoara

Bolojan a dat asigurări că nu se pune problema unei candidaturi PNL la Timişoara.

"Sigur că situaţia politică de la nivel local ţine de complicaţiile inerente ale unor relaţii în plan local. Pentru mine, personal, Timişoara este un oraş de suflet pentru că am fost student la Timişoara. În general atunci când PNL ia decizii, cel puţin cât timp eu am avut o autoritate într-o zonă şi am această autoritate ca preşedinte al partidului, o face pe baza a două elemente: În primul rând hotărăşte pe sondaje de opinie, dacă susţine un candidat sau altul. Aşa am făcut la Bucureşti când am făcut sondaj, analizând toţi candidaţii, şi am susţinut cea mai bună ofertă pe care o puteam avea în persoana colegului meu, Ciprian Ciucu. A fost o formulă de respect pentru bucureşteni să trimitem cel mai bun candidat pe care îl putem oferi. Asta vom face, dacă va fi cazul, peste tot, în urbanul mare. Iar în condiţiile în care analizele arată că pentru a putea menţine un oraş cum este Timişoara într-o formulă de administrare care să modernizeze oraşul în continuare, să-i garanteze dezvoltarea, cu siguranţă vom discuta aceste lucruri, inclusiv cu partenerii de la USR" a menţionat Bolojan.

Preşedintele PNL a mai spus că va discuta cu organizaţia PNL din Timiş, pentru a lua cea mai bună decizie.

"Deciziile legate de alegeri, indiferent unde le vom face, se iau în primul rând pe bază de sondaje, de analize sociologice, Nu pui candidaţi numai pentru a fi în treabă. Şi doi, se fac analize şi poţi ajunge la o formulă să susţii împreună cu un alt partid un candidat dacă asta este rezultatul unei analize. Dar nu se pune în momentul de faţă această problemă", a mai spus el.