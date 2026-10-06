PSD nu va acorda "voturi în alb" premierului desemnat Luca Niculescu și nu va susține un guvern care ar continua măsurile de austeritate asociate fostului premier Ilie Bolojan, a declarat marți liderul social-democrat Sorin Grindeanu. El a anunțat că a primit în unanimitate mandat de negociere din partea conducerii partidului și că PSD va discuta cu Niculescu pentru a afla dacă viziunea sa economică și socială este compatibilă cu programul de guvernare al social-democraților.

Grindeanu, după ședința PSD: Am primit mandat de negociere. Nu vom da "voturi în alb" lui Luca Niculescu - captura Facebook / PSD

"Toţi colegii şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că prşedintele în loc să încredinţele mandatul de premier PSD a continuat să fac experimente politice", a spus Sorin Grindeanu, la finalul şedinţei PSD.

El a precizat că sunt 7 ani de când dreapta este la putere necâştigând nici măcar un rând de alegeri în România, şi în toată acestă perioadă, s-a ajuns ca după această perioadă aproape 90% dintre români să spună că ţara merge într-o direcţie greşiţă.

"Niciun român nu uită că sub mandatul lui Ilie Bolojan economia a fost distrusă, puterea de cumpărare s-a prăbuşit", a subliniat el.

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Sorin Grindeanu a spus că, legat de premierul desemnat Luca Niculescu, din interacţiunile pe care le-a avut cu acesta, nu are decât cuvinte appreciative.

"Este o persoană echilbrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile precum OCDE", a mai spus Grindeanu.

"Le-am cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construţie politică fără fundamente solid", a mai declarat preşedintele PSD.

"Acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social-Democrat îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorinţă reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Blrojan sau marca PNL-USR. În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat de negociere, dar, în primul rând, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus şi ieri că Partidul Social-Democrat nu poate acorda voturi în alt şi nici nu poate participa la o construcţie politică fără fundamente solide", a spus el.

Grindeanu a menţionat că în urmă cu un an, românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creşterea nivelului de trai şi în schimb, în acest an şi trei luni, românii au fost supuşi unei sărăciri ar numi-o chiar agresivă”.

El a dat ca exemplu compania Dacia, care este un brand naţional şi care este nevoită să oprească producţia tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale Guvernului Bolojan sau luate de Bolojan.

"Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică şi socială a domnului Niculescu şi dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD", a spus Grindeanu.

Grindeanu a anunţat că PSD lucrează de vreo 2-3 săptămâni la programul de guvernare şi este gata.

Potrivit lui Grindeanu, e vorba de schimbarea direcţiei în care merge din România, nu despre câte ministere are un partid sau altul.

"Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat anul acesta şi aprobat anul acesta cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident şi cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate", a arătat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai afirmat că mandatul pe care l-a cerut colegilor săi din PSD l-a primit în unanimitate.

"Zilele viitoare probabil vom avea aceste discuţii cu Luca Niculescu", a mai anunţat preşedintele PSD.

Preşedintele PSD a mai spus despre şedinţa PSD că cel mai mult s-a discutat astăzi despre schimbarea direcţiei în care trebuie să meargă România odată cu un nou guvern.

"De aceea am şi solicitat un mandat larg, să nu ne încurcăm în ministere, în chestiuni care ţin de numărul de ministere şi chestiuni de acest tip. Principala condiţie este aceea pe care am spus-o mai devreme. De asemenea, avem în vigoare hotărârile pe care le ştiţi ale Consiliului Politic Naţional de la Sinaia, de la începutul lunii septembrie, şi anume de a avea prinse cele 10 măsuri, acel decalog, într-un program de guvernare şi susţinerea pe care s-o dea PSD-ul unui guvern din care face parte. Până la alte decizii ale Consiliului Politic Naţional, acestea rămân validate", a declarat el.

Grindeanu a mai spus, despre numărul de miniştri PSD în guvernul Luca Niculescu, că până ajungem la ministrii, el vrea să vadă că există dorinţă din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcţia ţării, de administrare a ţării şi de administrare a economiei.

"Dacă această dorinţă nu există, vă spun de acum, că nu vor fi miniştri şi PSD-ul nu va vota", a precizat liderul PSD.