Bolojan, despre concedierile din 2026: Dacă facem ceea ce trebuie, din a doua jumătate inflaţia va scădea

Ilie Bolojan a vorbit despre valul de concedieri care se anunţă în 2026 şi spune că dacă facem ceea ce trebuie, din a doua jumătate a anului lucrurile se vor îmbunătăţi.

„Sunt două aspecte. Măsuri care sunt luate de guvern, care au anumite efecte. Și realități din piață, din competiția globală, care face ca anumite companii să angajeze sau să concedieze oameni în funcție de comenzile pe care le au”, a explicat Bolojan, potrivit Mediafax.

Bolojan a transmis un mesaj de optimism pentru a doua parte a anului 2026. „Este evident că anul 2026 va fi anul în care, dacă facem ceea ce trebuie în lunile următoare, se finalizează această situație dificilă și din a doua jumătate a anului următor inflația va scădea și vom stabiliza bugetele în așa fel încât să creăm condiții de dezvoltare", a declarat liderul liberal.

Atragerea fondurilor europene, un ţel

Articolul continuă după reclamă

Bolojan a subliniat importanța atragerii fondurilor europene pentru sprijinirea economiei românești.

„Ceea ce urmărim în această perioadă este să atragem fondurile europene pe care le avem alocate. Avem o fereastră de oportunitate, avem 10 miliarde de euro pe care trebuie să îi atragem până în toamna anului viitor din PNRR”, a spus el.

„Asta înseamnă cel mai mare sprijin pe care îl putem da economiei românești, pentru că înseamnă școli care sunt reabilitate, blocuri care se envelopează, investiții importante, locuri de muncă, achiziții în spitale, un pachet important", a detaliat Bolojan.

„Trebuie să guvernăm cu responsabilitate, să asigurăm stabilitatea politică și bugetară pentru a scoate România din această situație dificilă”, a conchis prim-ministrul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰