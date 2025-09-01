Bolojan, despre proiectul de reformă fiscală: Corectează multe neajunsuri şi scoate la lumină firmele fantomă

Proiectul de reformă fiscală din Pachetul II corectează multe neajunsuri şi vor scoate la lumină firmele fantomă, a declarat, luni, premierul Ilie Bolojan. Acesta a menţionat că România are peste 460.000 de firme inactive iar o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei.

Premierul a precizat că impozitul pe proprietate va creşte iar autorităţile locale vor avea mai mulţi bani pentru investiţii, fără a apela la bugetul central. În plus, se vor introduce noi reguli de integritate pentru inspectori ANAF şi ai Vămii care vor susţine teste de integritate şi în controale vor purta body-cam-uri.

"Unul dintre obiectivele pe care le-am anunţat la preluarea mandatului a fost acela de a pune ordine în finanţele ţării noastre. Deficitul bugetar mare pe care îl avem este şi rezultatul dezordinii din finanţe şi a legislaţiei neclare sau ineficiente. Acestea au lăsat porţi deschise pentru neplata de taxe şi impozite. Angajăm azi răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului pentru un proiect de reformă fiscală care corectează multe neajunsuri. Măsurile pe care le avem în vedere vor scoate la lumină firmele fantomă. Vrem să avem un mediu în care antreprenorii corect sunt respectaţi", a spus premierul.

Bolojan: Toţi comercianţii vor fi obligaţi să accepte şi plata cu cardul

El a arătat că este scandalos să existe zeci de firme cu sediul social în acelaşi apartament care sunt folosite de paravan pentru artificii financiare.

"Avem peste 460.000 de firme inactive iar o treime dintre ele au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei. Prin reformarea ANAF şi a colectării fiscale, introducem noi criterii de risc fiscal, eşalonări cu garanţii reale şi termene clare în sprijinul celor care plătesc, nu care trag de timp. Introducem măsuri de disciplină financiară şi prevenirea abuzurilor. Firmele care nu au cont bancar sau care nu-şi depun în 5 luni situaţiile financiare vor fi declarate inactive. Firmele nou înfiinţate vor fi obligate să-şi deschidă cont de plăţi în maxim 60 de zile. Toţi comercianţii vor fi obligaţi să accepte şi plata cu cardul", a spus premierul.

Ilie Bolojan a precizat că au actualizat impozitul pe proprietate în acord cu un angajament al României din PNRR.

"Actuala formă este un mecanism de tranziţie spre impozitarea la valoarea de piaţă. Impozitul pe proprietate va creşte, iar autorităţile locale vor avea mai mulţi bani pentru investiţii, fără a apela la bugetul central", a spus premierul. "Trebuie să fim corecţi cu românii. Există un pachet important de proiecte din Angel Saligny, din PNRR, care în multe localităţi din România au schimbat faţa comunelor şi oraşelor pentru a continua aceste investiţii, pentru că nu mai există resurse de la bugetul central să fie continuate în acelaşi ritm, este nevoie de aceste încăsări suplimentare în bugetele a autorităţilor locale, pentru a le asigura în continuare cofinanţarea", a afirmat el.

Noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF şi ai Vămii

Ilie Bolojan a mai anunţat că prin acest pachet vor introduce noi reguli de integritate pentru inspectori ANAF şi ai Vămii.

"Ei vor susţine teste de integritate şi în controale vor purta body-cam-uri. Pentru prima data, bunurile confiscate de ANAF vor fi vândute transparent, pe o platformă electronică. Introducem reguli noi pentru cesiunea părţilor sociale, reguli care vor opri transferul firmelor cu datorii. Pentru cheltuiele prin care companiile multinaţionale îşi puteau transfera profiturile, taxele de administrare şi consultanţă, stabilim un plafon de 1% din total, peste care aceste cheltuieli devin nedeductibile. Scopul este monitorizarea cheltuielilor sensibile şi oprirea transferului de profit neimpozitat. Cele câteva miliarde care vor fi încasate în plus la buget vor putea merge spre servicii publice mai bune sau spre proiecte de interes pentru comunităţi", a mai declarat premierul.

"Toate aceste măsuri de reformă fiscală ne vor ajuta să punem ordine în finanţe, să avem reguli mai corecte şi mai echitabile", a spus şeful Executivului.

