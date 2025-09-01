Guvernul își asumă azi 5 din cele 6 pachete de măsuri. Proiectul de reformă a administrației locale, amânat

Cele cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă ajung astăzi, 1 septembrie, în faţa Senatului şi Camerei Deputaţilor. Şedinţele comune succesive ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19.00. Însă înainte parlamentarii pot depune amendamente la aceste proiecte de lege, iar Guvernul va avea o sedinţă în care urmează să decidă dacă şi le însuşeşete, potrivit Agerpres.

Premierul Bolojan urmează să îşi asume răspunderea în faţa Parlamentului pentru pachetul doi de reformă - Profimedia

Conform programului, în prima şedinţă comună, Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului asupra proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cea de a doua şedinţă comună pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în cea de a treia şedinţă comună - proiectul de modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.

În cea de-a patra şedinţă comună, Guvernul îşi angajează răspunderea pentru proiectul privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, iar în cea de-a cincea pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

5 reforme din Pachetul 2, aprobate de Guvern

Executivul a adoptat, vineri, 29 august, cinci dintre cele şase proiecte de lege din pachetul 2 pentru care urmează să îşi angajeze răspunderea în Parlament. Cel de-al şaselea pachet, care se referă la reforma administraţiei publice locale şi centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliţiei, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni.

Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat.

