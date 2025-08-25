Guvernul schimbă pe ultima sută de metri Pachetul 2 de măsuri fiscale. Sunt modificări care vor afecta atât firmele, cât și persoanele fizice. Printre noutăți: impozite mai mari pentru case scumpe și mașini de lux, reguli mai stricte pentru firmele cu datorii şi taxe mai mari pe câștigurile din criptomonede.

Vor fi modificări și în ceea ce privește externalizarea profiturilor multinaționalelor, iar firmele cu capital negativ nu vor mai putea să ia împrumuturi de la acționari. Asta pentru că există în România firme sărace cu acționari bogați, iar împrumuturile SRL-urilor la acționari se ridică la o valoare imensă de peste 110 miliarde de lei - mai mare decât bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, spre exemplu.

Taxa pe bogăție, de trei ori mai mare

Pe de altă parte, dacă discutăm despre taxa pe bogăție - acel impozit suplimentar care este în vigoare de 0,3% pentru casele cu o valoare mai mare de 500.000 de euro și pentru mașinile mai scumpe de 75.000 de euro - și aici am putea vedea modificări. Partidul Social Democrat a propus ca acest impozit suplimentar să se tripleze, așadar ar putea ajunge la 0,9% pentru tot ceea ce depășește aceste sume.

Au fost nemulțumiri în coaliție și în ceea ce privește acea măsură prin care se suspendă fondurile pentru proiectele PNRR care au un stadiu de finalizare sub 30%. Primarii spuneau, spre exemplu, că există proiecte care au stadiul 0 în acest moment - de pildă, anumite stații de încărcare pentru mașini electrice - însă care ar putea fi finalizate până în august 2026, termenul limită. Așadar, și aici putem vedea modificări.

