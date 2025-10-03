Premierul Ilie Bolojan reacționează la protestul magistraților și spune că, dacă activitatea în instanțe este suspendată parțial, "moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial", scrie Mediafax. Șeful Guvernului cere Ministerului Justiției să deschidă un dialog cu magistrații nemulțumiți de modificările privind pensiile de serviciu.

Bolojan, despre protestul magistraților: Dacă activitatea e suspendată parţial, şi salarizarea să fie la fel

Declarația a fost făcută vineri, în cadrul unei conferințe de presă în care premierul Ilie Bolojan a făcut bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

"Personal nu am ce să fac pe această chestiune, cred că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații, cu CSM-ul. Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial", a declarat Ilie Bolojan.

El s-a referit la poziția magistraților în raport cu cetățenii.

Bolojan, mesaj pentru magistrați

"Nu cred ca este respect pentru cetățeni românii, unii dintre ei depind de o sentință sau alta și au nevoie de un serviciu public decent", a precizat Ilie Bolojan.

Protestele magistraților din România au fost declanșate ca reacție la modificările propuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan privind pensiile de serviciu ale acestora. Modificările vizează prelungirea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului pensiilor. Aceste măsuri sunt considerate de magistrați ca fiind neconstituționale.

Magistrații din numeroase instanțe din țară au suspendat activitățile în semn de protest și nu analizează decât cazurile considerate urgente.

