Bolojan, despre rectificarea de buget: Asigură fluxurile de plăţi pentru achitarea pensiilor şi salariilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că rectificarea de buget propusă ar asigura fluxurile de plăţi pentru ca pensiile şi salariile să poată fi achitate până la sfârşitul anului. Premierul a precizat că tot la rectificare au fost alocate sume pentru cofinanţarea de proiecte europene, scrie News.ro.

"Această rectificare de buget, care a fost propusă astăzi şi va fi aprobată zilele următoare, miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăţi pentru ca salariile şi pensiile în România să fie achitate până la sfârşitul anului", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la un post de televiziune.

Ministerul Muncii a primit 5,5 miliarde lei, din care, potrivit premierului, 1 miliard de lei este pentru facturile la energie ale consumatorilor casnici din categoriile defavorizate.

"Cealaltă parte din sumă este pentru achitarea restanţelor pe care le avem către companiile din energie pentru preţul plafonat în cursul anilor trecuţi, pentru că, pentru consumatorii casnici Ministerul Muncii achită această sumă datorită non-plafonării, iar penru consumatorii non-casnici achită diferenţa Ministerul Energiei, de aceea e un surplus la Ministerul Muncii. Pe componenta de pensii e o sumă relativ mică, iar pe componenta de salarii pe câteva ministere au fost alocări suplimentare pentru a asigura fluenţa plăţilor în următoarele luni", a declarat Bolojan.

Au fost alocate sume pentru cofinanţarea de proiecte europene

Premierul a precizat că tot la rectificare au fost alocate sume pentru cofinanţarea de proiecte europene.

"O parte din această rectificare de buget s-a dus către asigurarea fondurilor, în aşa fel încât să putem asigura cofinanţarea la fonduri europene pe care trebuie să le absorbim până la finalul anului şi să închidem programul PNRR care trebuie finalizat până în toamna anului viitor şi în aşa fel încăt să absorbim 10 miliarde de euro, care vor fi o infuzie importantă în economia românească, atât pentru proiecte din energie, dar şi pentru proiecte care ţin de eficienţa energetică a clădirilor, a şcolilor, de exemplu, în spitale, în infrastructură şi aşa mai departe", a mai spus Bolojan.

Pe Programul Anghel Saligny s-au alocat, la rectificarea bugetară, 2 miliarde lei.

"La Programul Anghel Saligny, anul acesta au fost alocaţi iniţial 9,9 miliarde, s-a alocat această suplimentare de peste 2 miliarde, în aşa fel încât facturile care au fost emise până în vara acestui an să poată fi achitate în lunile următoare. Nu mai avem spaţii bugetare pentru a continua alte plăţi pe Programul Angel Saligny anul acesta şi, practic, cu această suplimentare se vor închide plăţile pe care le poate face Guvernul României pe programul de investiţii din bugetul naţional pentru autorităţile locale", a declarat premierul.

Bolojan: Nu au fost luaţi banii de la investitii, ci au fost suplimentate sumele

Întrebat dacă a luat bani de la investiţii pentru a avea fonduri pentru pensii şi salarii, Bolojan a explicat că au fost suplimentate sumele pentru programe.

"Nu au fost luaţi banii de la investitii, ci au fost suplimentate sumele pe aceste programe, având în vedere că volumul de lucrări derulate de companiile de construcţii a fost mult mai mare decât cel programat la începutul anului. Şi atunci, pentru a asigura cât de cât plăţile, a fost făcută această suplimentare", a mai spus Bolojan.

Întrebat, de asemenea, dacă au crescut degeaba taxele, permierul a explicat că acest lucru nu este adevărat.

"Taxele nu au crescut degeaba pentru că a fost o influenţă suplimentară de venituri la bugetul de stat, dar trebuie să înţelegem că anumite creşteri de salarii care au fost generate anul trecut şi creşteri de pensii care au fоst aplicate chiar dacă nu au mai fost crescute pensiile sau salariile, s-au aplicat de la începutul anului aceste creşteri", a adăugat Bolojan.

