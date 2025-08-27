Antena Meniu Search
Bolojan, despre vizita de 30 de minute a lui Nicuşor Dan la Guvern: "A mediat între instituţii"

Premierul Ilie Bolojan afirmă că preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut decât să îşi "exercite competenţa legală de a media între instituţii" atunci când, în discuţia pe care a avut-o marţi, înainte de şedinţa coaliţiei, a propus o perioadă de tranziţie pentru majorarea vârstei de pensionare a magistraţilor. Bolojan adaugă că şeful statului nu a discutat alte aspecte cu privire la proiectul care modifică pensiile magistraţilor propus de Guvern.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 21:34
"E adevărat, domnul preşedinte a fost ieri (marţi - n.red.) într-o vizită la Guvern, după ce m-a anunţat că vine pentru a vedea care este stadiul discuţiilor din coaliţie pe acest pachet 2 de reforme, dar, în afara acestor aspecte generale, nu pot ca dintr-o discuţie cu titlu privat să vin să fac dezvăluiri", a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3. El a declarat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan "aspecte care ţin de stadiul negocierilor" pe pachetul al doilea de reforme.

Bolojan: "Nu a făcut decât să îşi exercite această competenţă legală"

"Solicitarea dânsului pe componenta de magistraţi (...) a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra", a explicat Ilie Bolojan. El a subliniat că, prin discuţia avută, preşedintele "nu a făcut decât să îşi exercite această competenţă legală de a media între instituţii atunci când apar divergenţe".

"Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare ş avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independenţa justiţiei. (...) Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptăţile practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate şi care au fost acumulate în aceşti ani", a subliniat Ilie Bolojan.

ilie bolojan guvern nicusor dan
