Mult trâmbiţata reformă în companiile de stat se face doar de ochii lumii. Cei care cumulează în prezent pensia cu salariul la stat se vor putea bucura de amândouă în continuare. Măsurile care aduc cu adevărat tăieri ne vizează, de fapt, tot pe noi oamenii de rând şi pe firmele din mediul privat. Preşedintele Nicusor Dan s-a implicat şi el în discuţiile de la Guvern cu liderii coaliţiei.

Principalele măsuri care vor fi cuprinse în acest al doilea pachet de austeritate au fost agreate în proporţie de 99% după negocierile purtate marţi seară la vârful coaliţiei de guvernare. Astăzi şi mâine se vor face ultimele reglaje, urmând ca vineri să fie adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan şi trimis ulterior în Parlament unde poate primi amendamente. Cel mai probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, premierul va veni în faţa plenului reunit al Parlamentului şi îşi va angaja răspunderea pe acest al doilea pachet de măsuri.

Surse politice au declarat pentru Observator că pensiile speciale ale magistratilor ar putea fi scoase din Pachetul 2. Un scenariu discutat ar fi acela că acest proiect să fie trecut separat prin Parlament. Explicaţia ar fi că dacă Pachetul 2 va fi contestat la CCR ar putea să pice pentru pensiile magistraţilor şi atunci ar pica toate măsurile din Pachetul 2.

Principalele măsuri care vor fi cuprinse în acest proiect de lege

În primul rând vorbim despre creşterea impozitului pe proprietate, o măsură care îi vizează pe toţi proprietarii de case şi apartamente din România. Acesta va creşte cu până la 70% faţă de valoarea actuală. Apoi, vorbim despre reforma administraţiei locale cu o reducere de 40.000 de posturi. Din acestea, 6.000 de posturi sunt posturi de consilieri cu o economie de 2 miliarde de lei în fiecare an. Şi în fine, vorbim despre reforma companiilor de stat, adică reducerea numărului de membri în Consiliile de Administraţii şi tăierea indemnizaţiilor pentru membrii Consiilor de Administraţii. După negocierile purtate la vârful coaliţiei, această măsură nu se va aplica totuşi pentru companiile de stat care au făcut deja selecţia membrilor Consiilor Administraţie sau acolo unde această selecţie e în desfăşurare.

Inclusiv preşedintele Nicuşor Dan s-a implicat în negocierile purtate de liderii coaliţiei de guvernare. Şeful statului a venit marţi seară în premieră la Palatul Victoria, de când a preluat mandatul, şi a discutat cu liderii PSD şi PNL. Surse Observator susţin că în aceste discuţii, Nicuşor Dan a cerut măsuri ceva mai blânde.

