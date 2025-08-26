Preşedintele Nicuşor Dan a stat o jumătate de oră la şedinţa de coaliţie. Preşedintele nu a stat la şedinţa coaliției, a vorbit doar cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.

UPDATE: Ședinţa coaliţiei de guvernare de la Palatul Victoria s-a încheiat în jurul orei 21 fără o decizie finală în privința pachetului doi de măsuri fiscale. Discuțiile se reiau miercuri. Potrivit unor surse politice, în ceea ce priveşte reforma administrației locale s-a decis ca primarii să primească bani în funcție de datele INS, nu în funcţie de recensământ cum era în proiectul inițial. La Suceava, spre exemplu, s-ar pierde 180 milioane lei pentru buget. Miercuri, 17 august, va fi un grup de lucru pe măsurile fiscale, iar vineri cel mai probabil va fi şedinţa de Guvern pentru Pachetul 2.

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Palatul Victoria în jurul orei 17:30. A fost o vizită surpriză. A discutat cu liderii coaliţiei, cu preşedintele PNL, cu preşedintele interimar al PSD şi cu premierul Ilie Bolojan. Tema discuţiilor a fost pensiile magistraţilor, acea reformă a pensiilor speciale care a fost agreată în coaliţia de guvernare şi care a stârnit numeroase controverse şi nemulţumiri în spaţiul public.

Nicuşor Dan a cerut detalii şi despre Pachetul 2

Mai multe Curţi de Apel din ţară suspendă mâine, 17 august, şedinţele de judecată. La protest s-a alăturat şi Tribunalul Bucureşti. CSM a cerut retragerea de urgenţă a acestui proiect de lege şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţilor judecătoreşti. Acest proiect de lege prevede creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor la 65 de ani şi o pensie diminuată, mai exact 70% din venitul net.

Potrivit surselor Observator, Nicuşor Dan a întrebat şi care e stadiul Pachetului 2. La această oră se discută ultimele măsuri din acest pachet, reforma administraţiei locale şi măsurile fiscale, mai exact.

