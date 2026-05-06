Moţiunea a trecut, Guvernul a picat, dar viaţa românilor nu poate fi pusă pe pauză. Aşa cum este guvernarea ţării acum. Interimat înseamnă că guvernul face doar plăţi curente, administrative. E, practic, cu mâinile legate. Nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege. Aşadar, într-o situaţie foarte grea pentru ţară, aleşii noştri stau şi se joacă de-a politica.

"Prin decizia de astăzi (n.red. marţi seară) Partidul National Liberal confirmă că este un partid cu demnitate", a declarat Ilie Bolojan. "În acest nou context politic PNL îşi menţine deciziile adoptate de forurile statutare şi va rămâne în opoziţie", a declarat Ciprian Ciucu. "Eu cred că tot noi împreună trebuie să construim o majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune", a declarat Sorin Grindeanu. "Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen. Nu vom fi idioți utili, nu ne vom duce de-abia la niște consultări formale ca să mimeze Nicușor Dan Constituția", a declarat George Simion.

Cea mai grea lovitură o dă euro, care a explodat

Concluzia? I-am ales, iar acum stăm, ne uităm, îi ascultăm şi nu înţelegem unde suntem noi în această ecuaţie. Demnitate, majoritate - asta îi interesează acum pe politicieni. Nu concedieri, curs euro, scumpiri care sunt de fapt grijile reale ale românilor. Şi va dura ceva până când România va fi guvernată. Pentru că, iată, calculele lor sunt complicate. Prima cheie este la PNL. Dacă Ilie Bolojan va fi susţinut de partid, e clar, liberaliii trec în Opoziţie. La fel şi USR. Întrebarea rămâne cu cine va încerca PSD să guverneze, ce compromisuri de "aur" e partidul dispus să facă. Bolojan nu se simte chiar foarte bine în PNL însă, iar câţiva lideri l-au contestat deja, în frunte cu Cătălin Predoiu. Şi aşa apare varianta ca PSD şi PNL să-şi dea din nou mâna, cum au făcut deja aseară Predoiu şi Grindeanu, în timpul moţiunii. E varianta care pare să mulţumească multă lume. Chiar şi pe preşedintele Nicuşor Dan. "Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro occidental. Cu calm, vom trece prin asta", a declarat Nicuşor Dan.

Românii au nevoie de încurajare, dar parcă aşteptăm ceva mai mult de la preşedintele ţării. Mai ales că situaţia începe să devină tot mai gravă în ceea ce priveşte viaţa de zi cu zi. Cea mai grea lovitură ne-o dă euro care a explodat - moneda europeană a crescut cu 5 bani de ieri până astăzi şi a ajuns la aproape cinci lei şi 27 de bani. Din momentul în care a fost anunţată moţiune şi până acum a câştigat aproape 20 bani. Asta înseamnă câţiva lei la o factură, câteva zeci sau sute la o rată sau chirie. Mii şi zeci de mii pentru cine cumpără un apartament sau o maşină. E drept că, dacă ne uităm la preţul carburanţilor, nu prea ne mai vine să ne urcăm în maşină. După o perioadă de acalmie, motorina se aproprie din nou de 10 lei, iar benzina a sărit de 9. Iar toate aceste creşteri de curs şi scumpiri aduc preţuri mai mari la multe produse.

