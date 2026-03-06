7 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 martie

Pe 7 martie 321, Împăratul Constantin dă un decret prin care se impune ca "Toți judecătorii, orășenii și muncitorii trebuie să se odihnească în venerabila zi a soarelui". Duminica devine pentru prima oară zi liberă. Pe 7 martie 1395, Mircea cel Bătrân și Regele Sigismund de Luxemburg au încheiat, la Brașov, un Tratat de cooperare militară antiotomană. Pe 7 martie 1441, Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei. El deținea această funcție pe lângă cea de comite al Timișoarei și de ban al Severinului. Pe 7 martie 1471, Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, a atacat Moldova, dar Ștefan cel Mare l-a învins la Soci, lângă Bacău. Domnul muntean, supus turcilor, a izbutit să scape fugind.

Pe 7 martie 1876, Alexander Graham Bell primește brevetul pentru o invenție pe care el o numește "telefon". Pe 7 martie 1936, Germania Nazistă a reocupat Renania demilitarizată, încălcând astfel Tratatul de la Versailles și Înțelegerile de la Locarno. Pe 7 martie 1939, în România începe guvernarea Armand Călinescu. Pe 7 martie 2022, în Pandemia de COVID-19, numărul global de decese din cauza COVID-19 depășește şase milioane.

Nașteri pe 7 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 martie, de la Papa Clement al XIII-lea, născut pe 7 martie 1693, sau Tomáš Masaryk, primul președinte al Cehoslovaciei, născut pe 7 martie 1850, şi până la compozitorul francez Maurice Ravel, născut pe 7 martie 1875, sau Reinhard Heydrich, ofițer german SS, născut pe 7 martie 1904.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 7 martie s-au născut personalităţi precum jucătorul şi antrenorul român de fotbal Florin Halagian, născut pe 7 martie 1939, scriitorul român Traian Tandin, născut pe 7 martie 1945, actorul american Bryan Cranston, născut pe 7 martie 1956, sau jucătorul ceh de tenis Ivan Lendl, născut pe 7 martie 1960.

Decese pe 7 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 martie. Dintre acestea amintim pe Aristotel, unul din cei mai importanți filosofi ai Greciei Antice, decedat pe 7 martie 322 î.Hr., teologul şi filosoful italian Toma d'Aquino, decedat pe 7 martie 1274, Maria de Aragon, regină a Portugaliei, decedată pe 7 martie 1517, Papa Inocențiu al XIII-lea, decedat pe 7 martie 1724, sau regizorul american Stanley Kubrick, decedat pe 7 martie 1999.

De asemenea, într-o zi de 7 martie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum pictoriţa română Nina Arbore, decedată pe 7 martie 1942, poetul şi pianistul român Virgil Gheorghiu, decedat pe 7 martie 1977, medicii români Nicolae Cajal şi Eugeniu Gh. Proca, ambii decedaţi pe 7 martie 2004, sau actorul român Vasile Popa, decedat pe 7 martie 2021.

