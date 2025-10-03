Premierul Ilie Bolojan face bilanţul primelor 100 de zile de la învestirea Guvernului
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga încrederea în România şi a recâştiga încrederea cetăţenilor noştri spunându-le adevărul”, a declarat el.
Premierul Ilie Bolojan face bilanţul primelor 100 de zile de la învestirea Guvernului - Observator
El a precizat că prin măsurile luate a fost evitată intrarea în incapacitate de plată.
Articolul continuă după reclamă
Premierul Ilie Bolojan a insistat că guvernele ar trebui să ţină cont de două coordonate: încasarea veniturilor şi reducerea cheltuielilor.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰