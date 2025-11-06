Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 21:17
Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios" - Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios" - Profimedia

"TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate. Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem", a spus Ilie Bolojan, despre majorarea taxelor, anul viitor. Şeful Executivului a menţionat că, pentru a corecta acest deficit, trebuie în continuare să ne reducem cheltuielile.

Bolojan a precizat că indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem

"Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii, atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, dar şi cele din bugetele naţionale, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara, parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi-au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit premierului, aprobarea bugetului nu este doar un act, să spunem, birocratic, el are nişte efecte importante asupra stabilităţii economice a ţării, are efecte importante în administraţie şi de pregătirea serioasă acestuia depinde cum va arăta anul viitor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan guvern tva taxe
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Ştiri politice » Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios"