Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.

"TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate. Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem", a spus Ilie Bolojan, despre majorarea taxelor, anul viitor. Şeful Executivului a menţionat că, pentru a corecta acest deficit, trebuie în continuare să ne reducem cheltuielile.

"Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii, atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, dar şi cele din bugetele naţionale, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara, parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi-au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Potrivit premierului, aprobarea bugetului nu este doar un act, să spunem, birocratic, el are nişte efecte importante asupra stabilităţii economice a ţării, are efecte importante în administraţie şi de pregătirea serioasă acestuia depinde cum va arăta anul viitor.

