Marian Neacșu, propunerea PSD pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în viitorul Guvern Veștea, este una dintre cele mai influente figuri din politica românească a ultimelor trei decenii. El este descris frecvent drept "eminenţa cenuşie" a Guvernului şi un pilon de bază al Partidului Social Democrat (PSD).

Cine este Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru de Interne. Condamnat pentru conflict de interese - Hepta

Neacşu, în vârstă de 62 de ani, este considerat o figură centrală în arhitectura puterii actuale.

Economist de profesie şi doctor în ştiinţe economice (2017), Marian Neacşu are o carieră politică începută în anii '90. A urcat în ierarhia PSD până la funcţia de secretar general al partidului (2015-2018), postură din care a gestionat structurile teritoriale în perioada mandatului lui Liviu Dragnea. După un conflict cu acesta şi un scurt pasaj prin partidul PRO România (2019-2020), a fost recuperat de Marcel Ciolacu, devenind unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai acestuia în chestiuni guvernamentale.

Experienţa sa administrativă include două mandate de deputat de Ialomiţa, funcţia de Secretar General al Guvernului (2021-2023) şi rolul de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). În mai 2025, prin decizie oficială, Neacşu a primit atribuţii de coordonare pentru nu mai puţin de 13 ministere şi alte instituţii subordonate, confirmându-şi statutul de coordonator strategic al activităţii guvernamentale, potrivit News.ro.

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Puncte de controversă: Condamnarea penală şi "reabilitarea"

Propunerea sa la şefia Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vine pe fondul unui parcurs juridic controversat. În anul 2016, Marian Neacşu a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce şi-a angajat ilegal fiica la biroul său parlamentar. Sursele politice subliniază însă faptul că acesta a fost între timp reabilitat, aspect care i-a permis revenirea în prima linie a funcţiilor publice.

Numele său a mai fost legat de episoade politice tensionate, precum "Marţea Neagră” din 2013, când a susţinut introducerea pe ordinea de zi a legii amnistiei şi graţierii, şi de numiri controversate ale unor membri ai familiei în structuri de stat (soţia la PAID România şi fratele la Autoritatea Aeronautică Civilă).

Rolul de "mijlocitor" în formarea noului guvern

În contextul negocierilor actuale, Marian Neacşu a fost văzut marţi la discuţiile cu grupurile parlamentare suveraniste, însoţindu-l pe premierul desemnat Adrian Veştea. Întrebat de jurnalişti despre rolul său în aceste consultări, liderul PSD s-a autodefinit drept un "însoţitor şi mijlocitor" al premierului desemnat în efortul de a asigura o majoritate pentru învestirea noului Executiv.

Dacă va fi validat, Marian Neacşu va prelua portofoliul Internelor într-un guvern în care PSD revendică, de asemenea, ministere cheie precum Sănătatea, Transporturile şi Justiţia.