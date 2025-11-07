Antena Meniu Search
CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională în ansamblul său.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 13:46
CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților Curtea Constituţională a României, 24 septembrie 2025 - Inquam Photos / Octav Ganea

Decizia de neconstituționalitate a fost luată pe 20 octombrie, însă CCR a avut nevoie de peste două săptămâni pentru a redacta motivarea în acest caz.

CITEŞTE AICI DECIZIA CCR

CITEŞTE AICI OPINIA SEPARATĂ

CITEŞTE AICI OPINIA CONCURENTĂ

Legea privind reforma pensiilor private a fost respinsă de cinci judecători, respectiv Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Primii patru au fost propuși de PSD în funcția de judecător, în timp ce Mihaela Ciochină a fost propusă de fostul președinte Klaus Iohannis.

Alți patru judecători - Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian - au făcut opinie separată, în sensul că nu au fost de acord ca legea să fie respinsă pentru că lipsea avizul CSM. 

Ştire în curs de actualizare

