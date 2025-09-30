Ce a discutat Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI. "România se află pe o traiectorie corectă"
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional, pentru a discuta despre măsurile de corectare a deficitului. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor, creșterii colectării veniturilor și orientării resurselor către domenii strategice, în timp ce FMI a confirmat sprijinul pentru continuarea reformelor.
FMI confirmă sprijinul pentru consolidarea fiscală
Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor desechilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților, mai transmite Guvernul.
În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor, precizează Guvernul.
