Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ce a discutat Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI. "România se află pe o traiectorie corectă"

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional, pentru a discuta despre măsurile de corectare a deficitului. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor, creșterii colectării veniturilor și orientării resurselor către domenii strategice, în timp ce FMI a confirmat sprijinul pentru continuarea reformelor.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 20:54
Ce a discutat Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI. "România se află pe o traiectorie corectă" 24 septembrie 2025: Ilie Bolojan, prim-ministrul României, susține o conferință de presă la Palatul Victoria, sediul Guvernului României, pe tema rezultatelor întâlnirilor din timpul vizitei la Bruxelles, a rectificării bugetare și a altor proiecte guvernamentale - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, o întrevedere cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional, discuțiile concentrându-se asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Acesta a transmis că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor, transmite News.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

FMI confirmă sprijinul pentru consolidarea fiscală

Articolul continuă după reclamă

Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dese­chilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților, mai transmite Guvernul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor, precizează Guvernul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan guvern fondul monetar international
Înapoi la Homepage
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Ştiri politice » Ce a discutat Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI. "România se află pe o traiectorie corectă"