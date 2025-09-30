Ce a discutat Ilie Bolojan cu directorul executiv al FMI. "România se află pe o traiectorie corectă"

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional, pentru a discuta despre măsurile de corectare a deficitului. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor, creșterii colectării veniturilor și orientării resurselor către domenii strategice, în timp ce FMI a confirmat sprijinul pentru continuarea reformelor.

24 septembrie 2025: Ilie Bolojan, prim-ministrul României, susține o conferință de presă la Palatul Victoria, sediul Guvernului României, pe tema rezultatelor întâlnirilor din timpul vizitei la Bruxelles, a rectificării bugetare și a altor proiecte guvernamentale - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, o întrevedere cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internațional, discuțiile concentrându-se asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Acesta a transmis că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor, transmite News.ro.

FMI confirmă sprijinul pentru consolidarea fiscală

Șeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilității fiscale și pentru reducerea unor dese­chilibre și inechități sociale. Totodată, a accentuat importanța unei alocări mai eficiente a banului public, prin susținerea proiectelor care aduc randament economic și plus-valoare comunităților, mai transmite Guvernul.

În încheiere, prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităților sociale și creșterea eficienței colectării veniturilor, precizează Guvernul.

