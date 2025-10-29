Ce face România după ce americanii îşi retrag parţial trupele? Reacţia ministrului Apărării

SUA îşi retrag sute de militari din România. Este vorba despre o retragere parţială, SUA urmând să recheme 800 de soldaţi din bazele din ţara noastră. Alţi aproximativ 1.000 de militari americani rămân pe loc.

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, spune că această retragere nu ar trebui să reprezinte un motiv real de îngrijorare. Militarii americani de la Deveselu şi Câmpia Turzii nu vor fi retraşi. Singurii care pleacă sunt militarii de la Mihail Kogălniceanu care făceau parte din brigadă din Divizia 101 Aeropurtată, o unitate de elită a Armatei SUA.

Ce va face România după retragerea soldaţilor americani

Moşteanu este de părere că parteneriatul strategic cu Statele Unite nu este şi nu va fi afectat de această retragere şi se ia în calcul înlocuirea militarilor americani cu soldaţi ai armatelor statelor membre NATO.

"Capacităţile strategice rămân intacte. Scutul de Deveselu îşi menţine operativitate, la baza Kogălniceanu se continuă modernizarea. Cooperarea România-SUA e în continuă dezvoltare, SUA e principalul furnizor de armament pentru România, acest lucru va continua. Vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani în România, un pic peste nivelul pe care îl aveam înainte de începutul războiului din Ucraina. Parteneriatul nostru strategic e solid, predictiv şi de încredere. Trebuie să continuăm investiţiile în echipamentele militare, în militarii români. Am primit recent un sistem american de protecţie. E o reevaluare, nu se vorbeşte despre o retragere. Franţa este ţara care are cele mai multe trupe în România. Armata Română e principală forţă care apără România. Suntem în legătură permanentă cu aliaţii, vom vedea dacă vor veni mai mulţi militari aliaţi în România.

Din 2022, s-au întâmplat multe. Europa a înțeles că trebuie să dea o atenție mai mare fiecărui stat. Ținând cont de noile realități, așa cum au anunțat d eluni de zile aliații americani, iată că ai anunțat că își reduc soldații și e concentrează pe Indo-Pacific. E important sp fie și mai mulți militari și mai multe capabilități, dar important este să investim în Armata României. Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân intacte, singura modificare e la Mihail Kogălniceanu. Acea brigadă de elită de la Kogălniceanu era rotativă, veneau, plecau, chiar în acest moment nu sunt aici. Cine aşteaptă minuni, nu se întâmplă minuni de la o zi la alta. Luni, 27 octombrie, am aflat de plecarea trupelor americane din România. NATO e cea mai mare forţă militară din lume şi Articolul 5 ne protejează pe toţi", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

