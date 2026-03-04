Error 404. Un mesaj care poate ascunde un pericol uriaş. Reţelele gratuite de wifi nu sunt întotdeauna sigure. Hackerii crează propriile clone la care telefonul ni se conectează automat. Două trei swipe-uri mai târziu, ne trezim fără date bancare sau fără conturi de social media. Fraudele informatice raportate au crescut cu 40% în România într-un singur an.

Aproape 100 de mii de conturi au căzut pradă hackerilor anul trecut. Practic, la fiecare câteva minute, cineva îşi pierde accesul la o reţea socială sau, mai grav, la contul din bancă.

Mulţi consideră că reţelele gratuite din cafenele, în aeroporturi sau spaţii comerciale sunt sigure. În realitate, infractorii cibernetici pot crea reţele false care le imită foarte bine pe cele oficiale. Astfel, utilizatorul se poate conecta fără să îşi dea seama că ceva în neregulă.

Metoda "evil twin" prin care hackerii îţi pot accesa telefonul

Metoda este poreclită "evil twin" - geamănul cel rău. E suficient să apeşi o singură dată pe ce nu trebuie.

"Atacatorul are acces la tot ce tastăm, inclusiv la credinţianle, user, parolă, urmând ca apoi să poate să acceseze în numele nostru să facă chestii nedorite. Orice parolă, date bancare, site-uri de shopping, acolo unde avem băgate carduri şi unde se pot face plăţi în numele nostru, iar acesta pot fi foarte uşor vândute în numele nostru", a afirmat Cătălin Anghel, expert IT.

România a urcat pe locul 54 în lume în rândul ţărilor afectate de atacuri cibernetice. Dacă vă lăsaţi telefonul să se conecteze automat la reţele publice, puteţi fi o ţintă uşoară.

"Toţi avem aplicaţii, toţi avem banking, sigur că e un pericol pentru noi cam mare, cei care au bani mulţi", a afirmat un adult.

"Nu îl dezactivez că poate să mă sune mama. Telefoanele sunt securizate, cel puţin ăştia care vând reţelele respective", a spus un domn.

"În cazul în care ajung într-o insitutiţie publică, telefonul meu nu se conectează automat şi în astfel de situaţii nu îl închid", a spus un băiat.

"Cred că datele mele persoanele sunt puse în pericol, dar nu mă gândesc prea mult la asta. Ar trebui să dezactivăm wi fi ul când suntem plecaţi şi să lăsăm doar datele mobile", a afirmat o fată.

"Mi se conectează dacă intră într-o locaţie nouă, mi se conectează la wi fi ul lor şi îmi e mai uşor", a spus o altă fată.

"Noi tot timpul am avut reţele wi fi care sunt free, fără parolă, dar mereu am avut o comunitate stabilă şi nu au fost proberme de securitate în ceea ce priveşte securitatea în locaţie", a declarat Ciprian Ştefan, manager cafenea.

Cum te poți proteja când folosești internetul în spații publice

Specialiştii spun că putem să ne ferim de pericole dacă folosim datele mobile în spaţiile publice, mai ales că abonamentele de telefonie mobilă sunt mult mai accesibile ca în trecut. Grijă mare în străinătate, însă, mai ales dacă vă petreceţi vacanţele în afara Uniunii Europene. Un firewall, un sistem VPN care să ne ascundă locaţia şi schimbarea frecventă a parolelor sunt cele mai bune soluţii ca să nu ajungem să "împărtăşim" mai mult decât ne dorim.

