Astăzi se oficializează aşadar ruperea Coaliţiei de Guvernare. Miniştrii PSD urmează să îşi dea demisiile, după ce i-au restras sprijinul premierului. Şi de altfel, s-a terminat prima şedinţă de Guvern fără miniştrii PSD. Nu este clar însă dacă asta va duce la căderea guvernului Bolojan. Mai ales că premierul l-a informat pe preşedinte că nu îşi dă demisia şi vrea să formeze un guvern minoritar. Între timp, social democraţii iau în calcul mai multe scenarii.

Şedinţa de guvern s-a terminat fără miniștrii PSD, cu secretari de stat delegați de la USR, PNL și minorități. Și-au delegat atribuțiile astăzi șase miniștri, inclusiv secretarul general al guvernului, Radu Oprea, și vicepremierul Marian Neacșu; au trimis pe altcineva în loc la ședința de astăzi.

Demisiile miniștrilor PSD, așteptate din clipă în clipă

O oră până când vor sosi la Guvern, pentru a-și depune în mod oficial demisiile și, deci, o oră până când această criză politică se va oficializa odată cu demisiile acestora. Premierul Ilie Bolojan, potrivit surselor apropiate de Palatul Victoria, va semna demisiile și le va trimite către Administrația Prezidențială. Președintele are la dispoziție 15 zile pentru a semna decretele de eliberare din funcție a miniștrilor social-democrați.

Cine preia ministerele și ce planuri au social-democrații

Se discută cine va prelua interimatul în locul acestora, pentru că trebuie să delege premierul Ilie Bolojan alți miniștri din cabinet care să ocupe acele portofolii. Desigur, miniștrii respectivi pot delega atribuțiile unui secretar de stat pentru ca lucrurile să funcționeze în Guvern, însă rămâne de văzut ce vor face social-democrații, pentru că e posibil să sesizeze Curtea Constituțională pentru a vedea dacă, odată cu aceste demisii ale miniștrilor din PSD, înseamnă și picarea guvernului condus de Ilie Bolojan și se gândesc și la acea moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care să fie depusă în săptămânile următoare. Spunea mai devreme, la Palatul Parlamentului, vicepremierul Marian Neacșu, încă în funcție, că eșalonul 2, vorbim de secretarii de stat ai Partidului Social-Democrat, își vor înainta demisiile odată cu moțiunea de cenzură.

Nicușor Dan cere dezescaladare. Negocierile continuă

În tot acest timp, președintele Nicușor Dan face apel la dezescaladarea acestui conflict. Rămâne de văzut dacă cele patru partide, plus minoritățile, mai pot face în continuare o coaliție de guvernare pro-europeană, așa cum își dorește președintele Nicușor Dan. Cert este că se negociază și se va negocia și de acum înainte, pentru că e abia începutul acestui conflict politic, iată, la care asistăm în aceste zile, însă vom vedea și cu ce preț economic asistăm la acest conflict politic.

În această perspectivă, spunea președintele că s-au înțeles liderii politici ca reformele pentru România să continue. Este vorba despre atragerea banilor de la Bruxelles din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și banii din împrumuturile SAFE, ca România să poată atrage acești bani și lucrurile să meargă mai departe.

