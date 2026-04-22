Decizie radicală în PSD, însoțită de declarații dure din interiorul partidului. Social-democrații au hotărât, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern, însă stenogramele ședinței Biroului Permanent Naţional (BPN) scot la iveală un ton tensionat. Conducerea PSD susţine că va merge până la capăt şi că demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură împotriva premierul Bolojan.

Stenograme din ședința liderilor PSD: Am scos sabia din teacă. Trebuie să arătăm că avem sânge în instalaţie

Dincolo de decizia politică ca miniştrii PSD să îşi dea demisia, stenogramele ședinței interne ale BPN relevă un discurs mult mai dur al liderilor PSD, care vorbesc despre escaladarea conflictului politic și despre pașii următori.

"Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare", a spus liderul PSD Sorin Grindeanu.

Recent deputatul social-democrat de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a părăsit PSD şi a trecut la PNL.

Tot în cadrul şedinţei BPN al PSD, primarul Craiovei le-a transmis colegilor de patid un mesaj care îndeamnă la acţiune.

"Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație", a spus Lia Olguța Vasilescu.

Afirmaţiile acesteia au fost întărite de liderul PSD Suceava Gheorghe Șoldan: "Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi."

"Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!", a declarat şi Marius Oprescu, președintele PSD Olt.

Deputatul Adrian Solomon a spus la rândul său că "demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură".

Asta în timp ce vicepremierul PSD Marian Neacșu a dat asigurări că "vom face lucrurile cu o anumită gradualitate, avem toți pașii pregătiți".

