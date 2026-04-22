În toiul crizei politice, partidele joacă tare: PSD îşi retrage mâine miniştrii din guvern şi pregăteşte o moţiune de cenzură la începutul lunii mai. La rândul său, Ilie Bolojan l-a informat pe preşedinte că nu îşi dă demisia şi vrea să formeze un guvern minoritar. Anunţurile vin după consultările de astăzi, de la Cotroceni. O soluţie de compromis, luată în calcul şi de şeful statului, ar fi păstrarea coaliţiei de guvernare şi numirea unui premier tehnocrat.

Atât social-democraţii, cât şi liberalii au rămas ferm pe poziţii la consultările de la Cotroceni. "Am expus ca una dintre soluţii să fie continuarea acestei coaliţii pro-europene, dar cu un alt prim-ministru", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. "Îmi asum în continuare mandatul de premier. Am avut un dialog bun şi l-am asigurat pe domnul preşedinte de responsabilitatea PNL şi a mea personală pentru a asigura guvernarea ţării", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Impasul a dus la o decizie radicală. După 10 luni la guvernare, social-democratii au votat în unanimitate retragerea miniştrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. În urma acestei decizii, vicepremierul Marian Neacşu, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea şi toţi cei 6 miniştri PSD îşi vor depune demisiile înainte de şedinţa de joi a Guvernului. În locul miniştrilor PSD, primul ministru va numi interimari, timp de 45 zile, dintre actualii miniştrii de la celelalte partide din Coaliţie. În plus, Ilie Bolojan va demite toţi secretarii de stat şi toţi prefecţii instalaţi în funcţie cu sprijinul PSD. După ce şi-a asigurat ieri susţinerea USR, Ilie Bolojan a convins azi şi UDMR să facă parte din guvernul minoritar.

Urmează acum lupta pentru susţinerea în Parlament. PNL, USR şi UDMR nu au majoritate pentru un vot de încredere şi trebuie să adune cel puţin 52 de susţinători de la alte partide. În spatele uşilor închise, Sorin Grindeanu a cerut membrilor de partid să strângă rândurile. "Nicuşor Dan ne-a spus că vrea PSD în continuare la guvernare. Bolojan, care le dă tuturor lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. "Când alţii sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, primar PSD Craiova.

Planul PSD este să iniţieze moţiunea la începutul lunii mai, în cazul în care guvernul minoritar nu va cere votul de încredere în parlament. "Da. Votăm. Da, vrem să plece acest guvern acasă. Coaliţia nu mai este de facto o coaliţie, e cazul să plece acasă", a declarat George Simion, preşedintele AUR. AUR a anunţat că dacă moţiunea PSD nu vine în timp util, vor iniţia propria moţiune, pe 13 mai. Între timp, însă, premierul Bolojan primeşte sprijin de unde nu se aştepta. "Mă tot întreabă prieteni, colegi, mă rog, oameni pe stradă. Domnule, ce se întâmplă cu guvernul, cu Bolojan?", a declarat Robert Negoiţă, primar PSD Sector 3. Conflictul politic stârneşte îngrijorare şi în rândul sindicatelor şi al mediului de afaceri.

"O criză politică înseamnă dobânzi mai mari, investiţii amânate sau anulate înseamnă pierdere de locuri de muncă. Ne dorim ca această criză politică să fie cât mai scurtă", a declarat Dan Şucu, reprezentant al mediului de afaceri. Mingea este acum în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Surse Observator spun că un scenariu luat în calcul de preşedinte, pentru menţinerea PSD în coaliţie ar fi un premier tehnocrat. "Oricine ajunge premier, dacă domnul Bolojan rămâne preşedintele Partidului Naţional Liberal, atunci social democraţii vor trebui să se întoarcă la aceeaşi masă a negocierilor împreună cu domnul Bolojan. Iar un premier tehnocrat, oricare ar fi acela, va fi mai degrabă ceea ce eu numesc un premier bibelou", a declarat Marius Ghincea, politolog.

Ideea unui premier tehnocrat a fost respinsă de Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor. Nu şi de Sorin Grindeanu, care spune că un astfel de prim-ministru ar trebui să respecte cerinţele tuturor partidelor de coaliţie.

