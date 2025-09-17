Singurul centru pentru transplant renal din ţară face chetă ca să îşi repare acoperişul. Cu peste două mii de bolnavi pe lista de aşteptare, Institutul de la Cluj-Napoca cere donaţii pentru renovarea clădirii vechi de 120 de ani. Centrul ar fi trebuit să se mute într-un nou spital, dar construcţia fost scoasă de pe lista investiţiilor cu bani din PNRR.

Medicii de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj-Napoca fac operaţiile într-o clădire care a fost construită în secolul trecut.

"Institutul funcționează sub acel acoperiș, la mansarda acelei clinici construită în urmă cu 120 de ani. Spațiile sunt extrem de mici și insuficiente, iar în cazul unui incendiu, o recunosc chiar autoritățile, evacuarea nu s-ar putea face în mod eficient, pentru că sunt locuri unde se poate ajunge doar cu liftul", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Un centru modern de transplant, pentru care urmau să fie alocaţi 200 de milioane de euro prin PNNR, a fost scos anul trecut de pe lista investiţiilor pentru că şantierul încă nu începuse. Ultimele reparații au fost făcute din fondurile institutului, iar acum medicii cer donații publice ca să facă rost de 200.000 de lei pentru înlocuirea acoperișului.

"Nu mi se pare corect. Atât pot să vă spun", a spus o doamnă.

"Acoperişul este vechi şi generează multiple probleme. În ultima perioadă, noi am făcut lucrări de hidroizolaţie parţiale în zonele pe care le-am identificat ca fiind critice. Îmi pare rău să spun, va fi tot o cârpeală, pentru că normal cea mai bună variantă ar fi demolarea întregului pod şi reconstruită", a declarat Gheorghiţă Iacob, purtător de cuvânt.

Nu este prima oară când medicii şi asistenţii se plâng de condiţiile improprii de lucru. Ei au protestat de multe ori pentru a obține fonduri pentru construirea unui nou centru modern de transplant.

"Noul spital destinat transplanturilor urma să fie construit de la zero pe acest teren din zona centrală. Clădirea cu 10 etaje ar fi avut 12 săli de operație, laboratoare, unități de transfuzii, săli de cercetare și chiar un heliport", a mai transmis Alex Prunean.

"Important este că această clădire nu asigură nevoile pe care le are şi mai ales nu permite institutului să se dezvolte pe adevăratul potenţial. Considerăm oportun să facem, din nou, un apel, pentru importanţa construirii centrului integrat de transplant din Cluj", a mai declarat purtătorul de cuvânt.

2600 de transplanturi renale au fost realizate la Cluj-Napoca, de la înfiinţarea centrului.

