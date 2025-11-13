Cine este Ana Ciceală, candidatul SENS pentru Primăria Capitalei

Portret de candidat. Cine este Ana Ciceală, în cursa pentru Primăria Capitalei - Facebook

"Îmi doresc un Bucureşti al oamenilor, al comunităţilor, al curajului, un oraş care să fie construit pe termen lung, pentru generaţiile viitoare. Voi fi un primar care stă în stradă, care ascultă cu adevărat oamenii şi care ţine cont de vocea lor. Politicienii trebuie să îi asculte pe cetăţeni, nu invers", a declarat Ana Ciceală.

Întrebată cu cine va colabora în Consiliul General, Ciceală a declarat că a dovedit în activitatea de opt ani de consiliu că poate colabora cu toate partidele pentru a-şi promova proiectele. "SENS şi Uniunea pentru Reforma Statului şi Protecţia Drepturilor Fundamentale (URS.PDF - n.r.) nu sunt în Consiliul General, însă REPER este în Consiliul General şi avem o alianţă cu ei la Sectorul 3. Funcţionează foarte bine această colaborare. Cred că putem colabora cu REPER, cu USR, cu PNL şi cu toate forţele prezente în Consiliul General, dar având bucureştenii în prim plan. Bucureştenii trebuie să decidă ce trebuie făcut, nu politicul".

Cine este Ana Ciceală. CV și funcții ocupate

Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei, are 37 de ani și este mama unei fetițe. Originară din Craiova, a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializarea Filosofie politică și morală.

Primii ani din carieră i-a petrecut în mediul corporate. A lucrat în departamentul de resurse umane al companiei Philip Morris între 2006 și 2007, apoi ca Manager Tranzacții până în 2013. Ulterior, a fost manager de proiect la Accenture, între 2013 și 2014.

După mai mulți ani în sectorul privat, Ana Ciceală s-a implicat în zona civică și politică. În perioada 2015 - 2016 a fost manager de proiect în cadrul Asociației „Salvați Bucureștiul”, iar din 2016 până în 2024 a ocupat funcția de consilier general al Municipiului București. Ea afirmă că a intrat în politică "nu pentru funcții, ci pentru a opri jaful din administrație", susținând că a contribuit la blocarea unui prejudiciu de 700 de milioane de euro din companiile municipale înființate în mandatul Gabrielei Firea.

Cea mai recentă declarație de avere

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Ana Ciceală deține un apartament în București, cumpărat în 2011, cu o suprafață de 50 de metri pătrați. În document sunt menționate și două sume primite ca daruri de botez: 1.100 de euro și 5.000 de euro.

În ceea ce privește veniturile, Ciceală a declarat o indemnizație de 16.400 de lei din activitatea de consilier general, 470 de lei obținuți dintr-un contract de drepturi de autor și 17.799 de lei din închirierea unei proprietăți.

Programul electoral pentru Primăria Capitalei

Ana Ciceală și-a anunțat candidatura la Primăria Municipiului București, prezentând principalele probleme ale orașului și soluțiile pe care le propune. Ea consideră că principalele probleme ale Bucureștiului sunt legate de locuire, mobilitate, spațiile verzi, energia și termoficarea, potrivit site-ului oficial.

În privința locuirii, Ciceală susține că principala problemă este dezvoltarea haotică a orașului. "Primarul Bucureștiului poate fi un jucător important, dacă dorește. Împreună, dezvoltăm Bucureștiul cu cap, astfel încât să fie accesibil tuturor, așa cum observăm în alte orașe precum Viena".

Referitor la mobilitate, ea spune că realitatea traficului nu poate fi îmbunătățită cu mai multe parcări și benzi. "Avem nevoie de mai multe autobuze, de mai multe tramvaie și de mai multă infrastructură pietonală și velo. Împreună, le vom transforma în realitate", declară Ciceală.

În ceea ce privește spațiile verzi, candidata afirmă că acestea sunt adesea distruse de interesele dezvoltatorilor, dar crede că trendul este reversibil. "Împreună, vom reda Bucureștiului spațiile verzi. Centimetru cu centimetru, ne vom apropia de standardele Uniunii Europene."

Ciceală mai atrage atenția asupra problemelor din energia și termoficarea Capitalei, arătând că Bucureștiul consumă puțină energie nu pentru că este eficient, ci pentru că mulți locuitori trăiesc în sărăcie energetică.

Pentru copii, candidata propune investiții în școli, afterschool-uri, grădinițe și creșe, readucerea spațiului verde în oraș prin cinci parcuri noi și două milioane de arbori plantați, precum și clinici medicale de permanență cu gardă 24/24.

Pentru tineri și familii tinere, ea propune construirea și aducerea în patrimoniul public a mii de locuințe publice, transformând Primăria într-un actor activ în dezvoltarea orașului. De asemenea, susține mărirea și electrificarea completă a transportului public, nu doar prin autobuze electrice, ci și prin troleibuze, construirea de piste de biciclete și implementarea master planului Velo. Totodată, propune clinici de dezintoxicare, subliniind că "drogurile sunt, în primul rând, o problemă de sănătate publică".

Pentru seniori, Ciceală anunță reformarea regimului programărilor la medicii din spitalele aflate în subordinea PMB, pentru a fi mai accesibil seniorilor, servicii comunitare la prețuri decente și noi centre de zi pentru persoane vârstnice.

Pentru toți bucureștenii, candidata propune consolidarea accelerată a clădirilor cu risc seismic de gradul I și II, adoptarea unui nou plan urbanistic general și implementarea unei aplicații pentru transparentizarea cheltuielilor publice ale primăriei, care să elimine opacitatea administrațiilor viitoare.

