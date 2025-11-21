Cine este Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluţă s-a născut pe 14 ianuarie 1977 şi este medic stomatolog de profesie. Din 5 iunie 2016 este primar al Sectorului 4 din Bucureşti, din partea PSD. Daniel Băluţă a intrat în politică în 2012, în funcţie de consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 4.

Cine este Daniel Băluţă. CV și funcții ocupate

Daniel Băluţă a absolvit Liceul Teoretic "Ion Creanga", Secţia Matematică – Informatică, între 1995 şi 2001 a studiat medicina la Universitatea de Medicina Carol Davila Bucureşti, Facultatea de Stomatologie, între 2001 şi 2004 a fost medic rezident - specializarea stomatologie generală, între 2004 şi 2009 a devenit medici specialist în stomatologie generală, iar din 2009 este medic general pe aceeaşi specializare, potrivit CV-ului său.

Din 2012 a intrat în lumea politică şi a fost mai întâi consilier local în cadrul Consiliului Local la Primăria Sectorului 4. În perioada 2013 - 2016 a fost viceprimarului Sectorului 4, iar din 2016 este primarul Sectorului 4, fiind deja la al treilea mandat.

Declarația de avere

Conform declaraţiei de avere, Daniel Băluţă are în coproprietate, alături de rude, mai multe terenuri şi case în Câmpina şi Lăpuşel, bunuri dobândite prin moştenire în perioada 2010-2020. Proprietăţile din Bucureşti sunt pe numele soţiei şi reprezintă un teren intravilan de 294 de metri pătraţi şi o casă de 269 de metri pătraţi.

Daniel Băluţă deţine şi bijuterii, ceasuri şi tablouri ce ajung la o valoare estimată de 15.000 de euro. De asemenea, primarul Sectorului 4 are şi două conturi, la două bănci, în euro si dolari, cu solduri cumulate de peste 150.000 de lei. Daniel Băluţă are 50% din acţiunile companiei AAB Spektra Dent SRL şi o poliţă de investiţii de 111.024 lei.

Ce a realizat ca primar al Sectorului 4

Daniel Băluţă este deja în al treilea mandat ca primar al Sectorului 4. Printre cele mai importante proiecte şi investiţii demarate în perioda sa se numără Pasajul "Europa Unită", o lucrare de peste 650 de metru, parte din inelul median al Capitalei, extinderea magistralei de metrou M2 sau parcul "Tudor Arghezi", un proiect de regenerare urbană de peste 27.000 de metri pătraţi.

De asemenea, tot în mandatele lui Daniel Băluţă s-a început construcţia unui spital de stomatologie modern şi nouă Unitate de Primiri Urgenţe la Spitalul "Bagdsar-Arseni", s-au reabilitat termic peste 600 de blocuri şi s-a extins reţeaua de camere video din Sectorul 4.

Programul pentru Capitală

Daniel Băluţă a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor. "Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate", a declarat Daniel Băluţă.

El a menţionat şi care vor fi cele mai importante obiective ale sale dacă va deveni primarul Capitalei. "Sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte. Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor", a mai transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei.

