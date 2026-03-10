Legea Bugetului ne arată că bani sunt, dar nu pentru toţi. Statul e generos cu Armata, Energia şi Serviciile Secrete. Dar vor fi şi tăieri la Muncă, Sănătate și Dezvoltare.

După trei luni de întârzieri, negocieri şi tensiuni, Ministerul Finanţelor a publicat Legea Bugetului. Proiectul va fi adoptat în şedinta de Guvern din această săptămână, chiar dacă PSD ameninţă că nu va vota legea în Parlament. Social-democratii cer peste trei miliarde lei pentru pachetul social, dar premierul oferă puţin peste jumătate- o sumă care acoperă ajutoarele pentru pensionari cu venituri reduse.

Gaura din Buget va depăşi astfel 127 miliarde, adică 6,2% din PIB

Guvernul estimează că va încasa anul acesta 736 miliarde, dar cheltuielile statului vor fi mai mari, peste 864 miliarde. Gaura din Buget va depăşi astfel 127 miliarde, adică 6,2% din PIB. Chiar şi asa, vorbim despre o scădere a deficitului bugetar cu 18 miliarde faţă de anul trecut. În acelaşi timp, Statul va încasa 13 miliarde lei după majorarea taxelor pe proprietate, iar cheltuielile cu aparatul bugetar sunt estimate la 168 miliarde. PIB va depăsi în premieră 2.000 de miliarde lei, iar inflatia medie este estimată la 6,5%. În acelasi timp, Guvernul Bolojan estimează că va plăti 60 miliarde doar pentru dobânzile la împrumuturi, cu 10 miliarde mai mult fata de anul trecut.

Cu această matematică, şeful Consiliului Fiscal atrage atentţa în privinta veniturilor prea mici încasate de statul român. "În 2024 au fost 29% din PIB față de o medie în regiune de 34-35%. În UE peste 40% din PIB. Nu se poate justifica un nivel atât de mic decât prin faptul că unii nu vor să renunțe la vaca de muls. Nu ne mai putem juca cu această chestiune. Nivelul veniturilor fiscale este o chestiune de siguranță națională", a declarat Daniel Dăianu, preşedinte Consiliul Fiscal. Armata va avea un buget de 49 miliarde, iar la Ministerul de Interne va depăși 35 miliarde. Pentru Educație au fost alocate aproape 65 miliarde, iar Ministerul Transporturilor va primi anul acesta peste 42 miliarde. Agricultura are la dispoziție peste 27 miliarde, iar Ministerul Energiei va primi aproape 20 miliarde. Proiectul de buget vine și cu tăieri drastice la unele ministere. La Dezvoltare, de pildă, bugetul va fi mai mic cu 20%, iar Sănătatea va primi mai puțin cu 13%. În fine, Ministerul Muncii va avea un buget mai mic cu aproape 8% față de anul trecut.

"Avem subfinanțarea Educației, a Sănătății și alte sectoare. Trebuie să creștem cheltuielile de Apărare și vă dați seama trebuie să reducem și deficitul bugetar", a declarat Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal. Administratia Prezidentială va primi anul acesta 103 milioane de lei - o creştere de 44% fată de anul trecut. Serviciul Român de Informaţii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor primi, fiecare, în jur de 5 miliarde lei. Serviciul de Telecomunicatii Speciale are 1,5 miliarde, iar Serviciul de Informatii Externe jumătate. Senatul si Camera Deputaţilor vor primi, împreună, peste 500 milioane lei.

