Cine este Valentin Naumescu, noul consilier prezidenţial pentru afaceri europene

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Valentin Naumescu, acesta fiind desemnat noul consilier prezidenţial pentru afaceri europene.

Valentin Naumescu are aproape 55 de ani şi s-a născut la Râmnicu Vâlcea. Este licenţiat în medicină, istorie-filosofie şi studii europene, iar din 2000 a devenit doctor în ştiinţe politice.

A activat mai mulţi în Ministerul Afacerilor Externe şi în cadrul Consulatului General al României la Toronto.

Printre altele, se poate lăuda că a publicat patru cǎrți de specialitate ca autor unic (una ȋn Canada - 2010, trei ȋn România la edituri recunoscute de CNCSIS, ȋn 2000, 2001 şi 2003), un volum colectiv (2005), 19 articole şi studii ȋn volume şi reviste de specialitate din România şi din strǎinǎtate, trei cursuri pentru ȋnvǎțǎmântul deschis la distanțǎ (IDD) la Universitatea „BabeşBolyai” Cluj.

