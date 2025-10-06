Schimbări mari la Cotroceni. Nicuşor Dan tocmai ce şi-a numit consilierii, iar lista a fost făcută publică de Administraţia Prezidenţială.

Potrivit unui comunicat oficial, președintele României, domnul Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial, se arată în comunicat. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte.

Cine se află pe lista numirilor de la Cotroceni

Noile numiri sunt următoarele :

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

"Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării", se precizează în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Unii dintre consilieri îşi încep chiar de astăzi mandatul

Ludovic Orban se alătură chiar de astăzi echipei preşedintelui. Fostul premier îl va sfătui pe Nicuşor Dan în ceea ce priveşte problemele de politică internă. Mai ales că a fost unul dintre susţinătorii apropiaţi în timpul campaniei electorale pentru Cotroceni.

Avocatul Cosmin Soare Filatov, asistent universitar la Facultatea de Drept, a fost numit consilier pe drept constituţional. El va începe colaborarea cu preşedintele de la 1 noiembrie.

Tot de astăzi intră în echipă şi Diana Iancu, cea care a fost alături de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei şi una dintre coordonatoarele campaniei electorale. Ea va fi responsabilă de comunicare.

Portofoliul relaţiilor internaţionale a ajuns la Marius Lazurcă, diplomatul pe care președintele Nicușor Dan l-a propus liderilor coaliției pentru șefia SIE. El îşi începe mandatul de astăzi.

Iar de la 1 noiembrie, Valentin Naumescu, profesor al Universității Babeș-Bolyai Cluj, se va ocupa de afaceri europene.

Printre cei care vor părăsi echipa preşedintelui se numără Cristian Diaconescu, actual consilier prezidențial și coordonator al Cancelariei Președintelui, și Luminița Odobescu, consilier prezidențial pe Afaceri Europene.

