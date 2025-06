Premierul Ilie Bolojan are două terenuri, un apartament în Oradea şi o casă în Bihor. Şeful Guvernului are 190 mii lei în conturi şi a împrumutat PNL cu peste 370 mii lei. Anul trecut, Ilie Bolojan a câştigat peste 200 mii de lei la şefia CJ Bihor şi a primit donaţii de peste 350 mii de lei.

Marian Neacşu deţine un teren şi o casă de vacanţă în Delta Dunării plus un apartament în Ialomiţa. Liderul PSD încasează peste 4000 euro / lună ca membru în Comitetul EximBank, un post care i-a adus aproape 50 mii de euro într-un singur an. În plus, din salariul de la Guvern a încasat peste 190 mii lei. Vicepremierul deţine acţiuni în trei societăţi comerciale. Are în conturi peste 480 mii lei şi ar trebui să recupereze din împrumuturi peste 700 mii lei.

Cine sunt cei mai bogați miniștri din Guvernul Bolojan

Dragoş Anastasiu, vicepremierul responsabil cu reforma Statului, este actionar în peste 20 de companii cu o cifră de afaceri de peste 84 milioane de lei. Profitul acestor companii a depăşit anul trecut de 10 milioane lei. Omul de afaceri are un hotel de 4 stele în Delta Dunării, altul la Predeal si altul în judetul Mureş.

Vicepremier şi el, Ionuţ Moşteanu deţine patru apartamente: două în Bucureşti, două la Piteşti. Ministrul Apărării are în conturi 83 mii lei, peste 27 mii euro şi 41 mii dolari. A acordat împrumuturi în valoare de peste 450 mii lei, dintre care 150 mii pentru Uniunea Salvaţi România.

Cătălin Predoiu poartă ceasuri de 20 mii de euro şi detine obiecte de artă de 25 mii de euro. Anul trecut, ministrul de Interne a împrumutat PNL cu aproape 200 mii lei. A raportat venituri de aproape 180 mii de lei ca ministru si 55 mii de lei ca membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Tanczos Barna deţine o vilă şi 6 terenuri în Harghita şi are în conturi aproape 1 milion de lei. Vicepremierul a împrumutat firma familiei cu 1,6 milioane lei, iar anul trecut a încasat aproape 150 mii de lei din indemnizatia de senator. Liderul UDMR are o datorie de 300 mii lei scadentă în 2025.

Dintre miniştrii, cei mai înstăriţi sunt Radu Miruţă de la USR şi independentul Daniel David.

Noul ministru al Economiei are patru terenuri, două imobile în Gorj, două autoturisme de lux şi conturi pline: 1,7 milioane de lei, peste 100 mii euro si 150 mii de dolari. În plus, Radu Miruţă câştigă din chirii aproape 90 mii lei.

Ce vor românii

Ministrul Educatiei deţine 7 terenuri, 2 case de vacanţă şi două autoturisme. Daniel David a strâns în conturi 2 milioane de lei - bani care provin din activitatea universitară, consultanţă academică şi drepturi de autor.

Un studiu realizat de agentia M-KOR arată că românii vor să fie stopată risipa banilor publici, privilegiile politicienilor, eliminate şi abia apoi să fie majorate taxele si impozitele.

Aproape jumătate dintre români spun că prioritatea ar trebui să fie tăierea pensiilor speciale, combaterea evaziunii fiscale si lupta împotriva corupției.

Patru din 10 cred că bugetarii cu privilegii ar trebui să fie primii afectaţi de măsurile de austeritate, iar 7 din 10 cred că Guvernul nu va gestiona corect banii încasati din mărirea taxelor şi impozitelor.

