Cine sunt noii membri din CA Romsilva: Doi dintre ei, achitaţi în dosare de corupţie

Consiliul de Administraţie al Romsilva are de miercuri patru noi membri. Doi dintre ei au fost inculpați în dosare de corupție.

Speranta Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chisalita Ion şi Cozmanciuc Corneliu Mugurel au fost numiţi în cadrul Consiliului de Administraţie al Romsilva. Potrivit G4 Media, doi dintre ei sunt foşti inculpaţi, achitaţi în dosare de corupţie: Speranta Georgeta Ionescu şi Mugur Cozmanciuc. Dosarul lui Cozmanciuc a avut legătură cu Apele Române, iar Ionescu a fost acuzată că ar fi primit şpagă un Audi A3 şi o poşetă Louis Vuitton.

După ce românii au cerut detalii despre noii membri CA de la Romsilva, ministra Diana Buzoianu a venit ulterior, cu precizări, într-o postare pe Facebook. "Este un concurs lansat şi finalizat 90% înainte să ajung eu la minister- în mod cert trecut mult de etapa în care am fi putut anunţa public să se mai înscrie oameni cu experinţă în competiţie. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puţini oameni înscrişi. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experienţă şi dorinţă de reformă nu au considerat că au şanse reale să fie selectaţi aşa că pur şi simplu nu s-au înscris. Nu mai vorbim de faptul că nu există criterii de performanţă, menţionate în documentele din concurs, care să fie direct legate de reorganizarea Romsilva", a scris Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, AMEPIP a dat aviz că toate etapele au fost realizate conform legii şi concursul e corect, neputând fi anulat. "În aceste condiţii, în primul draft de mandat trimis la AMEPIP pentru avizare am cerut expres ca mandatele membrilor din consiliul de administraţie să fie pe 8 luni. Astfel, în termenul cel mai rapid, propunerea mea era să fie lansat un nou concurs prin care să anunţăm public să se înscrie toţi oamenii de bună credinţă. Adică să nu mai fie un singur om pentru post.... ci 50 de oameni, de exemplu, cu CV-uri foarte bune. Am primit răspuns de la AMEPIP că încalc legea cu propunerea mea şi că ei nu pot aviza un asemenea contract de mandat ... căci nu ar fi în spiritul legii. Spiritul legii, se pare, e că trebuie numiţi oamenii, indiferent de situaţie, pe 4 ani", a mai transmis ministrul Mediului.

Aceasta anunţă că a decis să respingă numirea în noul CA al fostului preşedinte al CA pentru că "raportul Corpului de Control a scos la iveală disfuncţionalităţi majore ale Romsilva în perioada în care acesta era în plin mandat de preşedinte al CA".

"Cu o parte din membrii din CA cu care a apucat să mă întâlnesc azi am discutat şi le-am transmis un mesaj simplu: instituţia trebuie depolitizată şi reformată. Deciziile luate trebuie să fie în acord cu nevoia de reformă şi depolitizare. De acum înainte trebuie analizată activitatea Consiliului de Administraţie, iar în primul an de mandat trebuie verificat dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă asumate", a mai transmis Diana Buzoianu.

Patru noi membri în Consiliul de Administraţie al Romsilva

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat miercuri semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în urma unei proceduri derulate conform legislaţiei în vigoare.

Conform unui comunicat al MMAP, procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat "într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense", deoarece Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu grave probleme financiare şi de guvernanţă," iar aşteptările faţă de actualul Consiliu sunt ridicate".

"O spun de la bun început: nu suntem mulţumiţi de procedura care s-a derulat, nici de lipsa candidaţilor - ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul şi cât de credibil a fost pentru a atrage specialişti să aplice în cadrul lui. În unele cazuri am avut un singur candidat rezultat în urma concursului pe o poziţie, ceea ce compromite grav indicatorul de competitivitate. Legislaţia pe baza căreia funcţionează întreprinderile publice are lacune majore şi trebuie modificată urgent. Cu toate acestea, era esenţial să avem un consiliu de administraţie funcţional, iar obligaţia legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea am intervenit acolo unde am avut pârghii şi, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu - fiecare decizie, fiecare numire. Romsilva are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un director general interimar cu o viziune reformatoare şi de un consiliu care să nu se abată de la mandatul primit", a declarat ministra mMediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

Printre noile obligaţii contractuale se numără: anunţarea publică a selecţiei pentru directorul general interimar, cu cel puţin 5 zile înainte, şi alegerea candidatului pe baza calificărilor şi propunerilor de reformă, fără criterii politice; transparentizarea pentru fiecare ordine de zi a şedinţelor Consiliului; obligaţia consultării cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru toate măsurile cu impact în activitatea Romsilva;

Contractele prevăd, totodată, sancţiuni în cazul în care indicatorii nu sunt îndepliniţi - inclusiv revocarea membrilor C.A. fără drept la daune-interese. De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a redus semnificativ indemnizaţia lunară a membrilor Consiliului de Administraţie, de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut, pentru a aduce remuneraţia mai aproape de realitatea financiară a Regiei şi de standardele de eficienţă şi echitate în cheltuirea fondurilor publice.

MMAP reaminteşte că Romsilva se află într-o situaţie critică, fiind necesară urgent numirea unui director general interimar care să poată implementa reformele şi să gestioneze corect şi transparent activitatea regiei. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor menţionează că va continua să supravegheze îndeaproape activitatea Consiliului de Administraţie şi va informa publicul despre toate deciziile majore privind reforma Romsilva.

