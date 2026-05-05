Cătălin Predoiu (PNL), ministru de Interne în Guvernul Bolojan, a declarat că PNL ar trebui să rămână la guvernare. Este primul lider liberal care nu exclude o întoarcere la guvernare alături de PSD în ciuda rezoluției adoptate în acest sens. Amintim că Guvernul Bolojan a picat. Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR a trecut, fiind adoptată cu 281 de voturi "pentru", 4 "împotriva" şi 3 anulate.

Cătălin Predoiu nu exclude renegocierea cu PSD și transmite că PNL trebuie să rămână responsabil, să nu abandoneze guvernarea și să ia o decizie echilibrată, cântărind toate opțiunile.

Surse: Predoiu va propune în ședința PNL un mandat deschis: nu opoziție, ci libertate de negociere

Deşi initial liberalii au adoptat o rezoluţie prin care excludeau o revenire la guvernare alături de PSD, acum Predoiu spune că acest scenariu nu mai este imposibil. "PNL trebuie să fie responsabil. Nu trebuie să abandonăm guvernarea. Rezoluțiile pot fi schimbate", a declarat Cătălin Predoiu. De la ora 17.00 are loc şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins. Potrivit surselor Observator, Predoiu va propune în ședință un mandat deschis: nu opoziție, ci libertate de negociere.

Articolul continuă după reclamă

Predoiu a mai declarat că PNL şi Ilie Bolojan nu meritau această moţiune de cenzură. "Este foarte multă emoţie în partid (…)PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită şi de a fugit de responsabilitatea guvernării, sau a cântări ce opţiuni are, şi să continue mai departe să-şi asume aceste responsabilităţi. Le vom discuta în partid", a mai declarant Predoiu.

"Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment şi să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bunã decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-şi lase optiunile deschise si sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare", afirmă Predoiu, adăugând, însă, că rezoluţiile adoptate anterior să nu mai existe o colaborare cu PSD nu sunt incompatibile cu declaraţia sa.

Secretarul general al PNL îl contrazice pe Predoiu: PSD și AUR au majoritate parlamentară

AUR și PSD au majoritate parlamentară și au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar, spune secretarul general al PNL, Dan Motreanu, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. "PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar", spune Dan Motreanu, pe Facebook.

Acesta transmite PSD și AUR că nu pot să dea jos un guvern și apoi să fugă de responsabilitate. "În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Așteptăm, așadar, soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ceea ce urmează", a mai spus Motreanu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰