Un record stabilit anterior pentru demiterea unui guvern a fost egalat astăzi, în Parlament. Numărătoarea oficială a arătat că guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi, la fel ca un executiv anterior, condus tot de un liberal: Florin Cîţu.

Recordul de voturi pentru o moțiune de cenzură, stabilit de executivul Florin Cîțu, egalat de Ilie Bolojan - Hepta

Pentru adoptarea moţiunii erau necesare 233 de voturi.

Conform anunţului făcut de la tribuna Parlamentului, este cel mai mare vot înregistrat pentru o moţiune de cenzură în istoria Legislativului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârşitor.

"Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie şi să mergem înainte", a mai spus liderul PSD.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. "PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România", susţine Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi, după ce moţiunea de cenzură a trecut, că cei din USR nu vor permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut şi nu vor negocia un nou guvern cu PSD.

Potrivit acestuia, conducerea USR se reuneşte în şedinţă.

