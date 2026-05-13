Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei va fi votată după reorganizarea societății. Anunțul lui Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o scumpire a biletului STB de la 3 la 5 lei, scrie Agerpres.

El a menţionat în debutul şedinţei CGMB că urmează să facă acest lucru după ce va începe procesul de reorganizarea de la nivelul Societăţii de Transport Bucureşti.

Precizările au fost făcute în contextul în care CGMB a aprobat, miercuri, hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi. Un număr de 700-800 de angajaţi ar putea pleca de la STB.

"Mai avem o solicitare pe care nu am pus-o pe ordinea de zi, momentan - din partea STB, din partea ADI TPBI, din partea Consiliului de Administraţie şi din partea AGA a STB, a managementului societăţii - să crească biletul de la 3 la 5 lei. Nu am pus-o pe ordinea de zi, pentru că mi se pare normal - şi bucureştenii cer - să existe restructurare la STB, pentru că în acest moment bugetul este foarte, foarte mare. Va urma un proces de reorganizare, care nu se va atinge de şoferi, de vatmani şi de muncitori. Asta este ceea am agreat şi cu STB", a explicat el.

Ciucu a mai precizat că STB se află în subordinea CGMB, iar strategia de transport este coordonată de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (ADI TPBI).

"Am zis că nu mi se pare corect, la nivelul oamenilor, să creştem biletul până nu vedem că există voinţă în cadrul managementului de a-şi optimiza costurile. Este probabil ca, la cererea lor, după ce vom vedea că au început acest proces de optimizare, să vă supun votului, la cererea AGA şi a ADI TPBI - un proces de mai mult de un an şi jumătate în urmă, cu studiu de suportabilitate", a anunţat el.

Edilul a făcut referire şi la hotărârea, aprobată miercuri de către CGMB, care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi.

"(Proiectul de reorganizare la nivelul STB, n.r.) a fost discutat şi în cadrul dialogului social. Vor urma noi discuţii cu angajaţii, pentru a se putea plăti salarii compensatorii pentru cei care, în urma restructurării iniţiate de STB, vor fi disponibilizaţi", a spus el.

Plan de eficientizare şi de întărire a disciplinei financiare la STB

Conform referatului de aprobare, măsurile vin după ce directorul general al STB a propus un plan de eficientizare şi de întărire a disciplinei financiare, în contextul situaţiei economice "dificile" a societăţii.

"Se propune iniţierea unui program de plecări voluntare/de concediere colectivă pentru aproximativ 700 - 800 de angajaţi, după consultarea Sindicatului, prin încetarea amiabilă a raporturilor de muncă/încetarea raporturilor de muncă în condiţiile legii, cu primirea de salarii compensatorii plătite, eşalonat, lunar", se explică în document.

Programul de plecări voluntare şi de concediere colectivă se estimează că va aduce economii de 7 - 8 milioane de lei/lună, după plata salariilor compensatorii.

Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcţiilor de conducere cu minim 30% şi a directorilor cu 50%. Măsura ar urma să aibă un impact financiar de 400.000 lei/lună.

Peste 4.500 de salariaţi ar putea lucra 4 zile pe săptămână

O altă măsură propusă este reducerea temporară a activităţii pentru 4.540 salariaţi la 4 zile de lucru/săptămână. Sunt exceptaţi conducătorii de vehicule, personalul de întreţinere, maiştrii, fochiştii sau electricienii. Impactul financiar estimat este de 7,3 milioane lei/lună. Măsura se va aplica în lunile aprilie - iulie.

Reducerea valorii tichetelor de masă aplicată în acelaşi interval ar urma să aibă un impact de 1,2 milioane lei.

Se propune, de asemenea, creşterea veniturilor STB prin creşterea gradului de conformare a călătorilor în urma activităţilor de control, suplimentarea prestaţiei de evenimente publice doar contra cost, promovarea unei politici tarifare majorate asumată de către ADI TPBI, revizuirea politicii de gratuităţi pentru anumite categorii corelată cu suportabilitatea asumată de către ADI TPBI. Măsurile ar urma să aibă un impact de 8 milioane de lei/lună.

