Ciucu, avertisment pentru PSD: Dacă va fi demis Guvernul, PNL nu mai face coaliţie cu PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat sâmbătă acțiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care le-a descris drept "o aventură politică", cerându-i să revină la negocieri. Liberalul susține că PNL nu a generat actuala criză și nici nu a contribuit la agravarea ei, dar avertizează că o eventuală retragere a PSD de la guvernare ar face imposibilă o nouă coaliție între cele două partide. Ciucu a subliniat că "nu ne putem juca de-a coalițiile" și a exclus ca PNL să devină "o balama" pentru PSD la guvernare, potrivit News.ro.

Ciprian Ciucu a declarat, într-un interviu difuzat sâmbătă de G4Media, că premierul Ilie Bolojan "încearcă să ţină de coaliţie pentru a putea guverna ţara".

"Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu ştiu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internaţional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internaţională, care duce la creştea dobânzilor, ar creşte şi mai mult dobânzile", a mai declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a explicat că municipiul Bucureşti ar fi afectat de creşterea dobânzilor: "De aceea, eu mă aştept şi cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliţie, să mergem mai departe aşa cum am decis şi au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare".

Articolul continuă după reclamă

El a adăugat că "Partidul Naţional Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză şi, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească. Dar Partidul Naţional Liberal este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice. De aceea, la ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional am şi spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliţie cu PSD. Adică nu ne putem juca de-a coaliţiile. Avem o coaliţie, avem un protocol, suntem oameni serioşi".

Ciprian Ciucu susţine că PNL nu doreşte să devină "o balama a PSD la guvernare".

"Uitaţi-vă la Ilie Bolojan, cu toate tunurile care au fost puse pe domnia sa, este în continuare de două-trei ori mai sus în sondaje, în încrederea populaţiei, decât partidul. O problemă pe care o avem la partid este că nu se face transferul dinspre domnia sa şi dinspre mine suficient către partid. Şi unul dintre motive a fost această incertitudine din partid, că n-ar fi susţinut suficient. Dacă terminăm cu tensiunile interne, sunt convins că acest transfer se va face şi către partid", a adăugat liberalul.

PSD urmează să decidă, în 20 aprilie, dacă iese de la guvernare, însă declaraţiile liderilor din ultimele luni lasă de înţeles că se doreşte acest lucru.

