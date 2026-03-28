Ciucu, despre o reformă a PNL București: "Trebuie să mai avem discuții interne"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că este nevoie de o reformă internă în PNL București și spune că își dorește formarea unei echipe aliniate viziunii sale. În prezent, însă, anumite schimbări nu au fost posibile în unele filiale, din cauza prevederilor din Statutul partidului. Cu toate acestea, Ciucu afirmă că nu consideră situația un eșec, potrivit News.ro.

Ciprian Ciucu a vorbit, într-un interviu la G4 Media, despre încercarea de la începutul lunii februarie de a fi schimbate conducerile în anumite filiale ale PNL.

"În condiţiile în care partidul are un Statut foarte strict, în care poţi schimba doar dacă ai două treimi din numărul tuturor voturilor din ţară, că sunt sau nu prezenţi, două treimi înseamnă, cred, undeva la 38 de voturi sau 39 de voturi din din 52. În acest context, când îţi lipseşte un singur vot, deja două treimi din partid sunt cu tine. Şi pentru că cineva a lipsit şi nu a putut participa la şedinţă sau n-au vrut să participe la şedinţă nu am avut atunci două treimi", a afirmat Ciprian Ciucu.

Când i s-a atras atenţia că nu este o victorie, Ciucu a afirmat: "Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că am eşuat din cauza unei minorităţi, a eşuat o majoritate. Trebuie să mai avem discuţii interne. Problema este că mi-aş dori să am o echipă pe care să o coordonez, pe care să o asum şi care să fie în aceeaşi linie cu mine. Adică Daniel Băluţă, după ce a pierdut, a avut locul trei, a reuşit cumva să îşi facă o echipă şi să schimbe din conducerea filialelor din PSD Bucureşti. Eu, ca învingător detaşat, de pe locul unu, partidul meu a conştientizat, două treimi aproximativ, că merit această şansă. Este vorba şi despre o reformă internă a PNL Bucureşti, care este foarte necesară, dar deocamdată suntem în această minoritate de blocaj."

Întrebat cum colaborează cu Hubert Thuma, unul dintre principalii critici din interiorul PNL, Ciucu a afirmat: "Eu nu am intrat în logica unor contre venite de la domnia sa. N-am răspuns. Este preşedinte la Consiliul Judeţean Ilfov. Sunt mai multe instituţii, ADI-uri pe care le avem împreună şi suntem cumva nevoiţi să colaborăm. Serviciile publice sunt interconectate între Bucureşti şi Ilfov."

Primarul general al Capitalei a declarat şi că discută cu preşedintele Nicuşor Dan pe chestiuni importante.

"Ne consultăm pe chestiunile majore. Ne-am consultat pe referendum, ne-am consultat pe partea de urbanism, ne-am consultat pe buget. Eu îl sun mai des, ce-i drept, dar îmi răspunde la telefon", a declarat Ciucu.

Întrebat dacă ia în calcul o candidatură la Cotroceni în 2030 din postura de primar al Bucureştiului, Ciprian Ciucu a exclus această posibilitate : "Exclus. De ce să candidez? Eu am zis că vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. Am zis că am nevoie de 10 ani ca să pun cu adevărat lucrurile la punct (…) Majoritatea politică este destul de şubredă şi vedeţi cum am apucat să reorganizez primăria, să reorganizez serviciile publice, instituţiile pentru a le eficientiza, în timp ce am şi multe proiecte în derulare pe termie, pe mediu urban, pe trafic".

Ciucu susţine că Bucureştiul nu este "o rampă de lansare" pentru el.

"Nu ştiu dacă vreau ca după două mandate să mai fiu primar sau să rămân în politică, că voi avea deja spre 60 de ani şi poate mai am şi eu ceva de făcut viaţa mea decât să rămân în politică până la adânci bătrâneţi", a adăugat Ciucu.

