Avem deja un conflict mocnit între Nicuşor Dan și principalele partide din Coaliția de guvernare. PSD şi PNL au refuzat cele două propuneri făcute informal de preşedinte pentru şefia serviciilor secrete - avocatul Gabriel Zbârcea pentru şefia SRI şi diplomatul Marius Lazurca pentru SIE.

În perioada următoare se anunţă negocieri intense între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii Coaliţiei de guvernare. Discuţiile vor avea loc în special cu Ilie Bolojan, liderul PNL, şi Sorin Grindeanu, liderul PSD. Potrivit surselor politice, social-democraţii şi liberalii ar fi respins deja, în culise, primele două propuneri vehiculate informal de şeful statului pentru conducerea serviciilor de informaţii.

Propunerile lui Nicuşor Dan pentru SRI şi SIE

Favoritul preşedintelui pentru şefia SRI ar fi avocatul Gabriel Zbârcea, iar pentru conducerea spionajului extern Nicuşor Dan l-ar fi luat în calcul pe diplomatul Marius Lazurca.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat însă public că partidul său nu va accepta la conducerea serviciilor secrete persoane asociate curentului suveranist, după ce numele celor doi au fost apreciate în spaţiul public de lideri AUR.

În acelaşi timp, profesorul Valentin Naumescu, despre care s-a speculat că ar fi o opţiune pentru conducerea SRI, a dezminţit categoric informaţia, precizând că nu a purtat discuţii cu nimeni şi că nu este interesat de acest post.

Controverse în jurul avocatului Gabriel Zbârcea

Controverse au apărut şi în jurul avocatului Gabriel Zbârcea, după ce în presă s-a scris că firma sa de avocatură ar avea conturile puse sub sechestru de DIICOT, în valoare de 3,5 milioane de euro şi 2,6 milioane de lire sterline. Într-un comunicat oficial, casa de avocatură vorbeşte despre o campanie de denigrare "nedreaptă şi calomnioasă".

Indiferent de nume, desemnările pentru şefia serviciilor secrete rămân la latitudinea preşedintelui, însă aprobarea finală aparţine Parlamentului. Din acest motiv, Nicuşor Dan are nevoie de o înţelegere cu partidele din coaliţia de guvernare pentru a se asigura că propunerile sale vor trece de vot. Şeful statului a declarat recent că nu intenţionează să facă "jocuri politice" şi că îşi doreşte o majoritate solidă în spatele nominalizărilor.

