Nicușor Dan încearcă să dezamorseze criza din coaliție. Întâlnire de două ore cu şefii partidelor la Cotroceni

Coaliția de guvernare atârnă de un fir de păr. După ce premierul a amenințat cu demisia, liberalii au făcut scut în jurul lui și au anunțat că vor ieși de la guvernare dacă nu sunt lăsați să facă reforme. Mărul discordiei rămâne reforma administrației locale. Pentru că liderii coaliției nu reușesc să ajungă la un acord pe acest subiect, președintele Nicușor Dan i-a chemat la o întâlnire la Cotroceni, în încercarea de a liniști apele. Întâlnirea a fost trecută chiar și în programul oficial al președintelui.

UPDATE Întâlnirea de la Cotroceni s-a încheiat după două ore și jumătate.

Președintele Nicușor Dan încearcă să dezamorseze criza care a izbucnit la vârful coaliției de guvernare. Şeful statului încearcă într-o întâlnire care a început la Cotroceni la ora 12 să medieze conflictul din coaliție. La negocieri participă premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, liderul USR Dominic Fritz și liderul UDMR Kelemen Hunor. Se caută o soluție de compromis după ce premierul Bolojan a transmis în ultimele zile, spun surse Observator, că este gata să demisioneze, să se retragă din funcție dacă PSD și UDMR vor bloca în continuare reforma administrației locale.

În cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a declarat în cursul acestei dimineți că propunerea inițială venită de la Ministerul Dezvoltării, de reducere cu 25% a posturilor, era un fake pentru că a verificat cifrele și a realizat că dacă s-ar aplica, impactul economic ar fi aproape de zero pentru că nu s-ar desființa niciunul din posturile ocupate în prezent în primării și consiliile județene. El a explicat că dacă s-ar aplica un procent de 40%, cum a propus la discuţiile în coaliție, atunci asta ar însemna desființarea efectivă a 13.000 de posturi din administrația locală.

Articolul continuă după reclamă

Social-democrații nu sunt însă de acord cu această variantă. Sorin Grindeanu a declarat luni seara că nu va accepta niciodată acest procent de 40-45% propus de Ilie Bolojan. Așadar, urmează negocieri complicate la Cotroceni și rămâne de văzut dacă șeful statului va reuși să aplaneze conflictul din coaliție și dacă Ilie Bolojan va renunța la varianta retragerii din funcție în cazul în care reforma administrației locale este blocată.

Bolojan a prezentat marți dimineața, într-o conferință de presă, modificările care ar trebui să aibă loc în ceea ce privește funcționarea administrației locale din România.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰