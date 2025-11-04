În aşteptarea motivării de la CCR, liderii coaliiţiei reiau azi negocierile privind reforma pensiilor magistraţilor, după eşecul de la Curtea Constituţională. Deşi legea a fost respinsă pe fond şi nu pe formă.

PSD a cerut negocieri cu magistraţii şi formarea unui grup de lucru, ceee ce a creat tensiuni în coaliţie. Între timp, preşedintele Nicuşor Dan a recomandat partidelor să facă concesii.

Mai exact, pensia să fie 75% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziţie să crească la 15 ani. Potrivit surselor Observator, premierul Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziţie, însă nu ar fi de acord sa majoreze procentul de 70% propus initial.

Liderii PSD spun că dacă noua formă a legii nu trece de CCR, Ilie Bolojan ar trebui să-şi dea demisia. România riscă astfel să piardă 230 de milioane de euro din PNRR dacă nu vom avea legea adoptată pe 28 noiembrie, asta după mai multe luni suplimentare pe care ţara noastră le-a primit pentru a îndeplini anumite jaloane.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰