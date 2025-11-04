Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Coaliția reia azi negocierile pe pensiile magistraților. Tensiuni între PSD și Bolojan

În aşteptarea motivării de la CCR, liderii coaliiţiei reiau azi negocierile privind reforma pensiilor magistraţilor, după eşecul de la Curtea Constituţională. Deşi legea a fost respinsă pe fond şi nu pe formă.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 09:38

PSD a cerut negocieri cu magistraţii şi formarea unui grup de lucru, ceee ce a creat tensiuni în coaliţie. Între timp, preşedintele Nicuşor Dan a recomandat partidelor să facă concesii.

Mai exact, pensia să fie 75% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziţie să crească la 15 ani. Potrivit surselor Observator, premierul Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziţie, însă nu ar fi de acord sa majoreze procentul de 70% propus initial.

Liderii PSD spun că dacă noua formă a legii nu trece de CCR, Ilie Bolojan ar trebui să-şi dea demisia. România riscă astfel să piardă 230 de milioane de euro din PNRR dacă nu vom avea legea adoptată pe 28 noiembrie, asta după mai multe luni suplimentare pe care ţara noastră le-a primit pentru a îndeplini anumite jaloane.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică?
Observator » Ştiri politice » Coaliția reia azi negocierile pe pensiile magistraților. Tensiuni între PSD și Bolojan