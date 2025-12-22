Antena Meniu Search
La trei zile după demisie, preşedintele CJ Constanţa revine asupra deciziei: "Sunt două motive"

Președintele Consiliului Județean (CJ) Constanța, liberalul Florin Mitroi, a anunțat luni că renunță la demisia de la șefia instituției din două motive, pentru liniștea județului și pentru a finaliza proiectele începute.

la 22.12.2025 , 11:57
El anunțase în urmă cu trei zile că demisionează din funcție, motivând că nu poate realiza ceea și-a propus din cauza obstacolelor administrative și a lipsei de implicare a unor factori decizionali.

"Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui", a transmis Florin Mitroi, joi, printr-un comunicat de presă.

Trei zile mai târziu, Florin Mitroi a explicat că a revenit asupra deciziei.

"Astăzi am decis să renunț la demisie din două motive, pentru constănțeni, pentru liniștea județului și pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă ați observat în declarația mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Județean, că atunci când voi simți că nu pot face lucruri mărețe pentru constănțeni, voi pleca", a declarat Mitroi, înaintea începerii unei ședințe extraordinare a CJ Constanța, conform Agerpres.

El a enumerat proiectele ce trebuie finalizate, menționând că premierul Ilie Bolojan i-a garantat că vor fi duse la bun sfârșit.

"Astăzi, județul Constanța are garanția că se va face Sala Polivalentă, Stadionul 'Hagi' unde vom intra și noi acționari, Consiliul Județean, pentru cofinanțare, autostrada Techirghiol - Mangalia, se va finaliza Spitalul 'Mama și Copilul' pentru că el va pleca de pe o axă, va trece pe o altă axă. Căutăm finanțare urgentă pentru podul care traversează de la autostradă spre Ovidiu, Hârșova și așa mai departe. De ce? Pentru că se rupe din drumul expres Constanța - Tulcea pentru că nu există finanțare la momentul ăsta. De ce? În zona Babadag trebuie să se facă un tunel care înseamnă foarte mulți bani și se modifică proiectul. Dar până atunci vom face acest pod de 12 kilometri. Pentru tot ce v-am spus eu avem garanția noi, constănțenii, întâlnindu-mă cu premierul Ilie Bolojan, ne-a asigurat că toate lucrurile astea se vor rezolva pentru județul Constanța", a mai spus președintele CJ.

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute la Constanța, pentru a discuta cu reprezentanții organizației județene a liberalilor, în contextul demisiilor anunțate în ultimele zile de liderul filialei PNL, Bogdan Huțucă, din fruntea partidului, și de către Florin Mitroi, de la șefia CJ.

