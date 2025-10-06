Scandal la vârful Guvernului! Sindicaliștii cer demisia șefului Cancelariei premierului, Mihai Jurca, pe care îl acuză că pregătește concedieri masive. Angajații spun că omul de încredere al prim-ministrului locuiește într-o vilă de lux şi că nu a renunţat la niciun privilegiu oferit din bani publici.

Anunţul că vor fi concediaţi mare parte dintre cei 99 de angajaţi de la Cancelaria premierului i-a înfuriat pe sindicalişti.

"Ne-a invitat la o discuţie şi ne-a spus că va restructura instituţia cu 40%", spune Noni Iordache, reprezentant sindicalişti Guvern.

"Tot ceea ce vom face pe reorganizare este conform cadrului legal în vigoare", spune Mihai Jurca, şeful cancelariei premierului.

Articolul continuă după reclamă

Sindicatul îl acuză pe Jurca de intimidare și abuz de putere

Şeful cancelariei ar fi cerut liste cu angajaţii care au protestat faţă de măsurile de austeritate, ca să le taie din salariu.

"Oamenii nu au fost la grevă, au fost la un protest spontan", a declarat Noni Iordache, reprezentant sindicalişti Guvern.

"Un angajat are dreptul să protesteze şi, în acelaşi timp, legea spune că pe durata protestului nu poate fi pontat", spune Mihai Jurca, şeful cancelariei premierului.

Angajaţii Guvernului sunt supăraţi şi pentru că că cel care îi concediază a primit un apartament de protocol de 135 de metri pătraţi într-o vilă din cartierul Primăverii, cel mai scump din ţară.

"Nu face cinste funcţiei pe care o ocupă. Are declaraţii contradictorii cu privire la beneficiile pe care le presupune această funcţie. Suprafaţa imobilului în care locuieşte pe bani publici, cu privire la transport. Ulterior, a recunoscut că beneficiază de transport prin SPP", spune Noni Iordache, reprezentant sindicalişti Guvern.

O altă nemulţumire a sindicaliştilor vizează contractul prin care guvernul a închiriat 17 mașini cu remorcă.

"Domnia sa este cel care a găsit acest tertip pentru a achiziţiona autoutilitare la cancelaria prim-ministrului, care nu are atribuţii în transport marfă", spune Noni Iordache, reprezentant sindicalişti Guvern.

Pentru că legea interzice instituțiilor să închirieze automobile, Cancelaria a făcut contract cu vehicule utilitare pentru transportul demnitarilor şi angajaţilor. Mihai Jurca susţine că aşa a ajuns la costuri de 10 ori mai mici.

"Plecând de la 30 de mașini cu 850.000 de lei lunar, la situația actuală, care costă 80.000 de lei pe lună, am reușit să contribuim la reducerea risipei. Nu-mi dau seama care este interesul sindicatelor. N-am văzut poziții când în 2023 se cheltuiau 8,9 milioane de lei pe an pentru închiriere", spune Mihai Jurca, şeful cancelariei premierului.

Profesorul de economie Cristian Păun cere discernământ şi guvernului, pentru reducerile de personal, şi sindicaliştilor, în legătură cu acuzaţiile pe care le fac.

"Nu cred că trebuie făcut otova. Aceasta problemă are o miză/ a exemplului. 08.04 Dacă tu eşuezi cu SGG-ul, vă daţi seama ce succes vei avea cu cei care sunt în administrarea SGG-ului. Este o luptă care este tipică administrației publice din România. Nivelul este atât de scăzut, încât Oamenii ăștia se cred angajați pe viață", spune Cristian Păun, profesor de economie.

Concedierile din Cancelaria premierului fac parte dintr-o amplă încercare de a reforma aparatul central, pentru care nu există, însă, consens politic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰