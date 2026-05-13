Cristian Mungiu revine la Cannes cu "Fjord". Ce alte producții românești sunt selectate anul acesta

Magie pe Riviera Franceză, unde a început cea de-a 79-a ediție a Festivalului de la Cannes. Dacă starurile de la Hollywood au oferit o lecție de eleganță eternă, momentul serii i-a aparținut lui Peter Jackson, regizorul trilogiei "Stăpânul Inelelor", onorat cu un Palme d'Or onorific. Iar România, prin filmul "Fjord", al lui Cristian Mungiu, speră acum la marele trofeu care va fi decernat pe 23 mai.

În Riviera Franceză s-a dat startul celor 12 zile de magie cinematografică. Sub privirile juriului condus de Demi Moore și Chloé Zhao, cele mai mari nume ale industriei s-au reunit pentru a celebra arta filmului.

Însă, dincolo de competiție, adevărata lecție de rafinament a venit din partea a două figuri marcante de la Hollywood.

La 92 și, respectiv, 88 de ani, Joan Collins și Jane Fonda au acaparat toate privirile. Îmbrăcate în rochii spectaculoase și accesorizate cu diamante, cele două dive au demonstrat că eleganța nu are vârstă, transformând covorul roșu într-un veritabil podium al frumuseții atemporale.

Seara a culminat cu un moment de colecție: regizorul Peter Jackson a primit trofeul Palme d'Or onorific chiar de la discipolul său din Stăpânul Inelelor, actorul Elijah Wood.

Povestea filmului "Fjord", inspirată din viața unei familii de români mutată în Norvegia

Dar pentru noi, românii, abia încep emoţiile. Cristian Mungiu revine în competiția oficială cu "Fjord".

Primul film regizat de Cristian Mungiu în limba engleză, este inspirat dintr-o poveste reală. Fjord prezintă povestea familiei Gheorghiu, un cuplu cu cinci copii, care se mută din România în Norvegia. O dramă în care este prezentată viaţa de familie peste care intervin sistemul judiciar şi protecţia copilului. În rolul principal, actorul Sebastian Stan, premiat cu Globul de Aur. Actorul s-a intors la originele sale româneşti, mai ales că personajul său este imigrant ca şi el.

"Cred că m-a ajutat foarte mult, pentru că acea frică și acea conștiință de sine, că eşti diferit, m-au împins să învăț engleza rapid și obsesiv, și am făcut-o, și am reușit să mă adaptez. Dar, pe de altă parte, mi-a generat ani de rușine și jenă, și această parte din mine, pe care nu o cunoşteam cu adevărat, mi-a fost de folos în viaţă", a afirmat Sebastian Stan.

Actriţa Ana Bodea, pe care o ştiţi din producţiile Antena 1, Lia, soţia soţului mei şi Ana, mi-a fost scris în ADN, ne-a mărturisit că aşteaptă cu emoţii premiera de la Cannes, de lunea viitoare. Cât despre experienţa Fijord...

"A fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea. Cristian cere foarte multă atenție la detalii și naturalețe și adevăr, nimic forțat, simplitate. Și țin minte că o secvență am filmat-o din foarte multe duble, și a fOST foarte interesant să văd cum crește acea secvența din mici detalii, cărămidă cu cărămida, așa, a fost foarte interesant și mi-aș mai dori foarte mult să lucrez așa", a afirmat Ana Bodea.

Cine sunt regizorii români prezenți anul acesta la Cannes

Celelalte producţii româneşti prezente la Cannes sunt: "Jurnalul unei cameriste", în regia Radu Jude - la secţiunea Quinzaine des Cinéastes; "Atlasul Universului", regia Paul Negoescu - în secţiunea Écrans Juniors, şi "Titanic Ocean", regia Konstantina Kotzamani – în secţiunea Un Certain Regard.

Toate producţiile se vor întrece pentru marele trofeu realizat de Chopard, care va fi decernat în cadrul galei din 23 mai.

