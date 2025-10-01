Condamnaţii pot participa la procese prin videoconferinţă. Proiectul de lege, adoptat de deputaţi

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care stabilește ca regulă participarea deținuților și a celor internați în centre educative la procese prin videoconferință, urmând ca prezența fizică în instanță să fie dispusă doar în cazuri excepționale. Măsura are ca scop reducerea abuzurilor (cereri fictive pentru transferuri), scăderea costurilor cu transportul și paza și eficientizarea sistemului judiciar, după modelul aplicat în perioada pandemiei.

Condamnaţii aflaţi în stare de detenţie sau internaţi într-un centru educativ pot fi prezenţi la instanţă prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor. Proiectul modifică Legea nr.135/2010 în sensul instituirii regulii aducerii la judecată în faţa instanţei de executare a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ numai atunci când instanţa dispune acest lucru, în celelalte cazuri participarea realizându-se prin intermediul videoconferinţei la locul de deţinere, în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, a interpretului. S-au înregistrat 272 de voturi "pentru", trei "împotrivă" şi şase abţineri.

Ce prevede Codul de procedură penală în forma actuală

În forma actuală, Codul de procedură penală prevede obligativitatea aducerii în judecată a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ. De asemenea, se prevede posibilitatea participării prin intermediul videoconferinţei doar cu acordul condamnatului. Această reglementare a condus la o serie de abuzuri de drept, prin formularea de cereri nefondate sau fictive de către deţinuţi, având ca unic scop transferul temporar în penitenciare considerate mai favorabile. Astfel de practici generează o presiune inutilă asupra instanţelor de judecată şi sistemului penitenciar, implicând costuri semnificative cu transportul şi paza condamnaţilor, în detrimentul resurselor financiare şi umane, conform expunerii de motive.

"Experienţa dobândită în perioada restricţiilor pandemice a demonstrat că utilizarea videoconferinţei, ca modalitate principală de participare la judecată, a avut un impact pozitiv, reducând considerabil astfel de practici abuzive", a argumentat senatorul PNL Ovidiu Jitaru, iniţator al proiectului.

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 597 alineatul (2), (21) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a fost adoptat de Senat, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.

