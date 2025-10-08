Valentin Naumescu, consilier prezidențial: Trump are toate meritele pentru premiul Nobel pentru Pace
Valentin Naumescu, noul consilier prezidențial pentru afaceri europene, susține că există argumente solide pentru ca Donald Trump să fie recompensat cu Premiul Nobel pentru pace. Într-o analiză publicată pe Facebook, el subliniază implicarea fostului președinte american în încercările de a opri conflictele din Gaza, Ucraina și Asia, dar și importanța crucială a relației transatlantice pentru securitatea României și a Europei democratice.
Valentin Naumescu, numit consilier prezidențial, a comentat în detaliu perspectivele unui posibil Premiu Nobel pentru pace acordat președintelui american Donald Trump și a subliniat importanța menținerii relațiilor transatlantice între SUA și Europa democratică, cu accent pe România, scrie MEDIAFAX.
Referindu-se la acțiunile recente ale lui Trump, Naumescu a afirmat că "în ultimele luni, Președintele Trump a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia".
Relațiile transatlantice și dosarul ucrainean
Rolul SUA în conflictul din Ucraina.
Valentin Naumescu a fost numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰