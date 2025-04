Crin Antonescu a precizat că a formulat cererea către CNSAS cu o zi înainte, după ce a aflat despre existența acestui document, iar instituția i-a pus la dispoziție cu "maximă promptitudine" o copie a declarației.

"Vreau să precizez că nu găsesc nimic nepotrivit în interesul presei. Mi se pare legitimă această curiozitate, mi se pare legitimă această dorință a publicului de a cunoaște ce este într-o declarație a unui candidat la președinție dată la securitate", a declarat Crin Antonescu.

Declaraţia lui Crin Antonescu

În documentul prezentat, Antonescu a confirmat că îl cunoaște pe Ștefan Costache, inginer la întreprinderea comunală Tulcea, cu care a copilărit și a fost coleg de clasă. În declarație, Antonescu relatează că prietenul său i-a povestit despre tentativa de a pleca la Viena prin Bulgaria, fără a avea viză, fiind reținut de autoritățile bulgare și ulterior cercetat de organele de miliție și securitate din România.

"Și în prezent ne aflăm în relația amicală, iar în toamna anului 1987, după ce Costache Ștefan s-a reîntors dintr-o excursie pe care a efectuat-o în Bulgaria, ca turist, mi-a relatat următoarele: aflat către sfârșitul perioadei de excursie la Sofia, a încercat să întreprindă o călătorie la Viena, pe calea aerului, fără a deține viza necesară pe pașaport. Depistat de autoritățile bulgare, a fost reținut la aeroport, a fost reținut timp de două sau trei zile în Bulgaria, în care a fost trimis în România, tot pe calea aerului. Din București la Tulcea a fost însoțit de două cadre de miliție, iar la Tulcea a mai fost reținut pentru o scurtă perioadă în care a fost cercetat de organe de miliție și securitate. În legătură cu perioadele în care a fost reținut atât în Bulgaria cât și în țară, mi-a relatat că totul s-a petrecut în condiții normale, că nu i s-a cerut decât să relateze și să explice fapta sa, verbal și în scris, fără a să exercita niciun fel de presiune asupra sa. Mi-a relatat de asemenea că inițial declarase că a intenționat să facă doar o plimbare până la Viena și apoi să se întoarcă în țară și că ulterior a revenit asupra declarației sale, precizând că probabil nu s-ar mai fi întors", a povestit Crin Antonescu.

Crin Antonescu a subliniat că CNSAS a emis o decizie de "necolaborare cu securitatea și nicio activitate de poliție politică", raport care a fost votat în unanimitate de membrii colegiului.

Crin Antonescu a citit declaraţia dată în 1988 despre prietenul său, la Securitate:

”Subsemnatul Antonescu George Crin, născut la 21 septembrie 1959, în localitatea Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, strada Colugărei, numărul 18, profesor de istorie la Şcoala Generală Niculiţel, neîncadrat politic, căsătorit cu numitul Antonescu Aurelia de profesie inginer la întreprinderea Mase plastice Tulcea, domiciliată în Tulcea, Vă declar că îl cunosc pe Costache Ştefan, inginer la întreprinderea comunală Tulcea, de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună, am fost colegi de clasă.

După clasa a 8 a, Costache Ştefan a plecat la Bucureşti pentru a urma cursurile unui liceu de specialitate, după care au urmat şi cursurile Facultăţii de Construcţii şi în prezent ne aflăm în relaţii amicale, iar în toamna anului 1987, după ce Costache Ştefan s-a reîntors dintr-o excursie pe care a efectuat-o în Bulgaria, ca turist, ne-a relatat următoarele: Aflat către sfârşitul perioadei de excursie, la Sofia a încercat să întreprindă o călătorie la Viena, pe calea aerului, fără a deţine viza necesară pe paşaport.

Depistat de autorităţile bulgare, a fost reţinut la aeroport, a fost reţinut timp de două sau trei zile în Bulgaria, după care a fost trimis în România, tot pe calea aerului.

Din Bucureşti, la Tulcea, a fost însoţit de două cadre de miliţie, iar la Tulcea a mai fost reţinut pentru o scurtă perioadă în care a fost cercetat de organe de miliţie şi securitate. În legătură cu perioadele în care a fost reţinut atât în Bulgaria cât şi în ţara, ne-a relatat că totul s-a petrecut în condiţii normale, că nu i s-a cerut decât să relateze şi să explice fapta sa, verbal şi în scris, fără a să exercita niciun fel de presiune asupra sa.

Ne-a relatat, de asemenea, că iniţial declarase că a intenţionat să facă doar o plimbare până la Viena şi apoi să se întoarcă în ţară şi că ulterior a revenit asupra declaraţiei sale, precizând că probabil nu s-ar mai fi întors. Am aflat de asemenea că organele de cercetare au descoperit la domicilul său unele pachete cu obiecte personale lăsate unor prieteni, cu destinaţia scriă pe bileţele şi că printre acestea mă număram şi subsemnatul. Nu cunosc conţinutul pachetului destinat mie. După redactarea declaraţiilor, a avut o discuţie cu un cadru de securitate care a explicat semnificaţiile faptei şi atitudinii sale.

A revenit apoi la domiciliu şi a reluat în condiţii normale activitatea profesională la acelaşi loc de muncă. În legătură cu faptele petrecute, declar că, deşi suntem în relaţii strânse şi de multă vreme, nu am cunoscut intenţiile lui Costache Ştefan.

Ştiam doar că a depus acte pentru excursie în câteva ţări socialiste şi i s-a aprobat doar Bulgaria. Din cele relatate de el, am înţeles că nici altcineva nu-i cunoscuse intenţiile, nici chiar părinţii sau sora sa. Am fost uimit cu atât mai mult cu cât niciodată în discuţii anterioare nu şi-a exprimat nici cea mai vagă intenţie de a se stabili într-o altă ţară. În prezent, Costache Ştefan se află în relaţii mai apropiate cu subsemnatul, cu Popa Octavian, pedagog la Liceul industrial, Valentin Prodan, inginer la Combinatul Fier Aliaje şi un coleg de birou de ştiinţă.

Vă relatez că am posibilitatea să exercit influenţă pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă, totuşi pare debusolat, afirmând că după cele întâmplate, reuşita lui în viaţă nu ar mai fi atât de sigură. Crin Antonescu, 13.01.1988."

A depus ieri o solicitare la CNSAS

Crin Antonescu s-a prezentat la ora 10.00 la sediul CNSAS. Acesta a studiat documentele din dosarul care îl vizează şi a cerut fotocopii. Candidatul alianţei PSD-PNL-UDMR urmează să prezinte, la ora 17.00, într-o conferinţă de presă, conţinutul documentelor.

Candidatul Alianţei România Înainte, Crin Antonescu a depus miercuri o solicitare la CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul său legat de fosta Securitate. "În urma atacului de ieri, am depus astăzi (n.r. miercuri) solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate. Solicitarea mea a fost înregistrată la CNSAS cu nr. P1033/25/16.04.2025", a scris Antonescu, miercuri, pe Facebook. El precizează că va face documentele publice, aşa cum este firesc. "Am crezut că au trecut vremurile şopârlelor şi delaţiunilor. Se pare că nu. Dar aşa cum nu m-a speriat fosta Securitate, nu mi-e frică nici de securiştii de rit nou", a mai scris Antonescu.

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale, a dat o declaraţie la Securitate în 1988, dar nu i se poate reţine calitatea de agent sau colaborator al Securităţii comuniste, a stabilit Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).

"Nu am fost niciodată colaborator al Securităţii"

În adeverinţa publicată pe site-ul CNSAS se arată că Antonescu figurează într-un dosar informativ şi a dat o declaraţie în anul 1988 despre un prieten, pe vremea când era profesor la Şcoala din Niculiţel (judeţul Tulcea).

Crin Antonescu, a declarat marţi că nu a avut nicio relaţie cu fosta Securitate decât în calitate de urmărit şi a cerut ca declaraţia sa de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) să fie făcută publică. "Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securităţii, cu atât mai puţin nu am făcut poliţie politică. Nu am avut nicio relaţie cu Securitatea decât în calitate de urmărit", a spus Antonescu într-o conferinţă de presă.

El a explicat că a dat o declaraţie la fosta Securitate, în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, profesor, care a plecat în străinătate în anii '80. "În 1987, un prieten al meu, foarte bun - mă aflam la Tulcea în acel moment -, inginer, un profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria şi de acolo a încercat să plece în Austria, nereuşind acest lucru şi, fiind capturat de către organele de ordine din Bulgaria, dus ulterior în România.

La plecare, el a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiaţi, toţi cei trei, pentru că le-a lăsat cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemaţi în calitate de urmăriţi la Securitate să dăm declaraţii în legătură cu acest lucru. M-am prezentat şi eu, nu era facultativ atunci, în calitate, repet, de urmărit. Am dat o declaraţie în care n-am oferit nicio informaţie specială decât aceea că sunt prieten cu persoana respectivă, că ştiam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ştiam ce intenţie are, ceea ce era de altfel adevărat, şi atât şi nimic mai mult.

Foarte interesant este că persoana respectivă, în anul următor, în 1988, a avut o nouă tentativă, de data aceasta reuşită, din fericire, de a părăsi ţara. Eu am fost singura persoană care am ştiut despre intenţia lui. El a avut atâta încredere în mine încât mi-a lăsat, mi-a spus ce vreau eu să fac, că mi-a lasat misiunea să-i anunţ părinţii, ceea ce am şi făcut. Omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme şi, după aceea, a plecat în Canada, unde trăieşte şi astăzi", a relatat Antonescu.

